Украина может стать полноправным членом Европейского союза, но, если она будет выполнять реформы. Об этом подчеркнула Каролине Эдтштадле.
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"Украина демонстрирует невероятные амбиции и волю идти в ЕС"
Она вспомнила свой визит в Киев в конце ноября. Эдтштадле отметила, что в настоящее время Украина демонстрирует невероятную свободу, чтобы в будущем стать членом Европейского союза.
Я была поражена, когда посетила Киев в конце ноября, насколько сильна их воля показать, что они занимаются реформами – даже несмотря на то, что эта все еще находятся в состоянии войны,
- сказала Эдтштадле.
Министр также подчеркнула, что стране Европейского союза будут и в дальнейшем поддерживать Украину в ее стремлении освободить свои земли от российских захватчиков.
Австрия признала Голодомор преступлением
- Парламент Австрии одобрил резолюция, в которой признает Голодомор преступлением сталинского режима.
- Документ под названием "О предотвращении голода и дефицита как оружия войны против гражданского населения" был принят единогласно. "За" проголосовали все парламентские фракции.
- В резолюции говорится, что голод в 1932-1933 годах был намеренно и систематически спровоцирован советским союзом против гражданского населения, преимущественно на территории Украины.
- Также было отмечено, что в то время "это ужасное преступление" было проигнорировано мировой общественностью, а одним из немногих западных деятелей, протестовавших против Голодомора в 1930-х годах, был тогдашний венский кардинал Теодор Инницер.