Словесный спор произошел в твиттере. Бывшая глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль написала: "Москва+снег=красота" и опубликовала фото из российской столицы.

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Реакция Моравецкого

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поставил ее на место и напомнил, как зиму проводят в Украине, где Россия ежедневно убивает гражданских.

Под ее сообщением он написал: "Снег, тьма, война, Киев и Харьков" и показал фото украинской зимы. На этих фото города, которые остались без света из-за обстрелов России и наших защитников, которые, несмотря на снег, мороз вынуждены защищать Родину от врага.

Что стоит знать о Карин Кнайсль

В декабре 2017 г. по рекомендации Партии свободы Австрии она стала министром иностранных, европейских дел и интервью в правительстве Себастьяна Курца. В июне 2019 года она покинула пост вместе со всем правительством.

В 2021 году ее назначили в совет директоров российской нефтяной компании "Роснефть".

К слову, в августе 2018 она пригласила на свою свадьбу Путина и тот приехал. В подарок диктатор не пожалел денег и подарил невесте серьги из белого золота и сапфиров стоимостью 50 тысяч евро, а еще привез с собой хор донских казаков, самовар и цветы. На этой свадьбе Путин и Кнайсль вместе потанцевали на публику, и она сделала реверанс перед президентом России.