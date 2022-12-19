Словесна суперечка сталася у твітері. Колишня глава міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль написала: "Москва + сніг = краса" і опублікувала фото з російської столиці.

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Реакція Моравецького

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький поставив її на місце та нагадав, як зиму проводять в Україні, де Росія щодня вбиває цивільних.

Під її дописом він написав: "Сніг, темрява, війна, Київ та Харків" та показав фото української зими. На цих фото міста, які залишилися без світла через обстріли Росії та наші захисники, які, попри сніг, мороз вимушені захищати Батьківщину від ворога.

Що варто знати про Карін Кнайсль

У грудні 2017 року за рекомендацією Партії свободи Австрії вона стала міністеркою закордонних, європейських справ та інтерв'ю в уряді Себастьяна Курца. У червні 2019 року вона залишила посаду разом з усім урядом.

У 2021 році її призначили до ради директорів російської нафтової компанії "Роснафта".

До слова, у серпні 2018 року вона запросила на своє весілля Путіна і той приїхав. На подарунок диктатор не пошкодував грошей і подарував нареченій сережки з білого золота та сапфірів вартістю 50 тисяч євро, а ще привіз із собою хор донських козаків, самовар та квіти. На цьому весіллі Путін та Кнайсль разом потанцювали на публіку і вона зробила реверанс перед президентом Росії.