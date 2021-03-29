Правительство Австрии собирается выделить Украине 1,5 миллиона евро. Эти деньги пойдут на финансирование гуманитарных проектов на Востоке, где уже 7 лет идет война.

Такую информацию сообщил глава министерства иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Это произошло во время выступления министра в Национальном совете Австрии.

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1,5 миллиона евро Австрия предоставит Украине

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг выступил в Национальном совете (нижняя палата парламента страны). Среди прочего он упомянул и об Украине.

По словам министра, австрийское правительство выделит 1,5 миллиона евро для Донбасса. Эти деньги пойдут из специального Фонда иностранных катастроф (AKF).

Мы не должны забывать: Украина есть и будет самой большой проблемой на европейском континенте,

– подчеркнул Шалленберг.

И пояснил: Украина, в восточной части которой идет война – это горячая точка, расположенная очень близко к Австрии. И Австрия не должна об этом забывать.

В 2021 году, заметим, Фонд иностранных катастроф распределит 13,5 миллиона евро гуманитарной помощи. Их получат австрийские неправительственные организации для реализации гуманитарных проектов в ряде стран. В частности:

7 миллионов – на проекты в Эфиопии, Уганде, Мозамбике и Буркина-Фасо.

2,5 миллиона – для помощи сирийским беженцам в Ливане и Иордании.