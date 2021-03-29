"Найбільша проблема Європи": Австрія надасть Україні 1,5 мільйона євро гумдопомоги
Уряд Австрії збирається виділити Україні 1,5 мільйона євро. Ці гроші підуть на фінансування гуманітарних проєктів на Сході, де вже 7 років триває війна.
Джерело:Укрінформ
Таку інформацію повідомив очільник міністерства закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг. Це сталося під час виступу міністра у Національній раді Австрії.
Зверніть увагу На розмінування окупованого Донбасу знадобиться не менше ніж 25 – 30 років, – Резніков
1,5 мільйона євро Австрія надасть Україні
Глава МЗС Австрії Олександр Шалленберг виступив у Національній раді (нижня палата парламенту країни). Серед іншого він згадав і про Україну.
За словами міністра, австрійський уряд виділить 1,5 мільйона євро для Донбасу. Ці гроші підуть зі спеціального Фонду закордонних катастроф (AKF).
Ми не повинні забувати: Україна є і залишатиметься найбільшою проблемою на європейському континенті,
– наголосив Шалленберг.
І пояснив: Україна, у східній частині якої триває війна – це гаряча точка, розташована дуже близько до Австрії. І Австрія не повинна про це забувати.
У 2021 році, зауважимо, Фонд закордонних катастроф розподілить 13,5 мільйона євро гуманітарної допомоги. Їх отримають австрійські неурядові організації для реалізації гуманітарних проєктів у низці країн. Зокрема:
- 7 мільйонів – на проєкти в Ефіопії, Уганді, Мозамбіку та Буркіна-Фасо.
- 2,5 мільйона – для допомоги сирійським біженцям у Лівані та Йорданії.
Поділитися новиною