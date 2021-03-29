Уряд Австрії збирається виділити Україні 1,5 мільйона євро. Ці гроші підуть на фінансування гуманітарних проєктів на Сході, де вже 7 років триває війна.

Таку інформацію повідомив очільник міністерства закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг. Це сталося під час виступу міністра у Національній раді Австрії.

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1,5 мільйона євро Австрія надасть Україні

Глава МЗС Австрії Олександр Шалленберг виступив у Національній раді (нижня палата парламенту країни). Серед іншого він згадав і про Україну.

За словами міністра, австрійський уряд виділить 1,5 мільйона євро для Донбасу. Ці гроші підуть зі спеціального Фонду закордонних катастроф (AKF).

Ми не повинні забувати: Україна є і залишатиметься найбільшою проблемою на європейському континенті,

– наголосив Шалленберг.

І пояснив: Україна, у східній частині якої триває війна – це гаряча точка, розташована дуже близько до Австрії. І Австрія не повинна про це забувати.

У 2021 році, зауважимо, Фонд закордонних катастроф розподілить 13,5 мільйона євро гуманітарної допомоги. Їх отримають австрійські неурядові організації для реалізації гуманітарних проєктів у низці країн. Зокрема:

7 мільйонів – на проєкти в Ефіопії, Уганді, Мозамбіку та Буркіна-Фасо.

2,5 мільйона – для допомоги сирійським біженцям у Лівані та Йорданії.

До слова, 12 березня Президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з австрійським колегою Александром Ван дер Белленом.



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