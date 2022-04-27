Об этом рассказал федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Он отметил, что обсудил пути отказа от российского голубого топлива с министром энергетики Леонорой Гевсслер.

Австрия отказалась от импорта российской нефти

Австрия намерена отказаться от российского газа

Ван дер Беллен рассказал, что 26 апреля во время разговора с Гевсслером согласился с тем, что следует быстро уменьшить зависимость Австрии от импорта российского природного газа. В то же время, страна должна расширить использование возобновляемых источников энергии и ускорить меры по повышению эффективности.

Федеральное правительство работает над планом выхода российского газа. Я приветствую это потому, что время имеет основное значение. Не только из-за захватнической войны России против Украины, но и из соображений защиты климата,

– отметил федеральный президент.

Заметьте, что ранее федеральный канцлер Карл Негаммер заявил, что примерно 80% природного газа, используемого в Австрии для производства энергии, – российский. Правительство принимает меры, чтобы избавиться от этой зависимости, однако это не быстрый процесс.

Будет интересно – Украина сможет пригласить в США любое современное оружие