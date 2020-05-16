Австрия собирается открыть границы с соседями, однако не со всеми

Австрия полностью откроет границы с Чехией, Словакией и Венгрией с 15 июня. Ранее соответствующее решение приняли по границам с Германией, Швейцарией и Лихтеншейном.

Откроют ли границу с Италией

Такие карантинные ослабления позволят жителям приграничных зон вернуться к нормальной жизни. О соответствующем заявлении австрийского правительства сообщает DW.

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Об открытии границ с Италией, отмечают в австрийском правительстве, – говорить пока рано. Ведь Италия с более 223 тысячами выявленных случаев коронавируса – на 4 месте в мире по количеству инфицированных.

Впрочем, в самой Италии планируют открыть въезд и выезд из страны уже с 3 июня. Пересекать итальянский границу позволят гражданам стран Евросоюза, Шенгенской зоны. Прибывшим даже не придется отбывать двухнедельный карантин.

Обратите внимание! 13 мая Евросоюз призвал страны-члены открывать внутренние границы, однако внешние границы ЕС следует оставить закрытыми минимум до середины июня.

Что известно о закрытии границ Австрии

Австрия во время вспышки коронавируса запретила въезд для иностранцев, кроме граждан стран-членов ЕС.

До конца мая все прибывшие должны отбывать 14-дневный карантин. Это не касается лиц, которые за 4 дня до поездки прошли ПЦР-тестирование.

Пассажирские авиарейсы из-за пределов Шенгенской зоны – под запретом.

До 22 мая Австрия не принимает самолетов из Китая, Ирана, Италии, Швейцарии, Франции, Испании, Великобритании, Нидерландов, России.

Прекращено железнодорожное сообщение со Швейцарией, Лихтенштейном и Италией.

Въезд в Австрию из итальянской территории – запрещен.

Какие страны Европы уже открыли границы