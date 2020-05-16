Австрія збирається відкрити кордони з сусідами, проте не з усіма

Австрія повністю відкриє кордони з Чехією, Словаччиною та Угорщиною з 15 червня. Раніше відповідне рішення ухвалили щодо кордонів з Німеччиною, Швейцарією та Ліхтеншейном.

Чи відкриють кордон з Італією

Такі карантинні послаблення дозволять жителям прикордонних зон повернутись до нормального життя. Про відповідну заяву австрійського уряду повідомляє DW.

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Про відкриття кордонів з Італією, зазначають у австрійському уряді, – говорити поки зарано. Адже Італія з понад 223 тисячами виявлених випадків коронавірусу – на 4 місці у світі за кількістю інфікованих.

Втім, у самій Італії планують відкрити в'їзд та виїзд з країни вже з 3 червня. Перетинати італійський кордон дозволять громадянам країн Євросоюзу, Шенгенської зони. Прибулим навіть не доведеться відбувати двотижневий карантин.

Зверніть увагу! 13 травня Євросоюз закликав країни-члени відкривати внутрішні кордони, проте зовнішні кордони ЄС слід залишити закритими щонайменше до середини червня.

Що відомо про закриття кордонів Австрією

Австрія під час спалаху коронавірусу заборонила в'їзд для іноземців, окрім громадян країн-членів ЄС.

До кінця травня усі прибулі повинні відбувати 14-денний карантин. Це не стосується осіб, які за 4 дні до поїздки пройшли ПЛР-тестування.

Пасажирські авіарейси з-поза меж Шенгенської зони – під забороною.

До 22 травня Австрія не приймає літаків з Китаю, Ірану, Італії, Швейцарії, Франції, Іспанії, Великої Британії, Нідерландів, Росії.

Китаю, Ірану, Італії, Швейцарії, Франції, Іспанії, Великої Британії, Нідерландів, Росії. Припинене залізничне сполучення з Швейцарією, Ліхтенштейном та Італією.

В'їзд до Австрії з італійської території – заборонений.

Які країни Європи вже відкрили кордони