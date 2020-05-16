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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Австрія збирається відкрити кордони з сусідами, проте не з усіма

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Австрія відкриє кордони з Чехією, Словаччиною та Угорщиною 15 червня
Австрія відкриє кордони з Чехією, Словаччиною та Угорщиною 15 червня / Schengen visa

Австрія повністю відкриє кордони з Чехією, Словаччиною та Угорщиною з 15 червня. Раніше відповідне рішення ухвалили щодо кордонів з Німеччиною, Швейцарією та Ліхтеншейном.

Чи відкриють кордон з Італією

Такі карантинні послаблення дозволять жителям прикордонних зон повернутись до нормального життя. Про відповідну заяву австрійського уряду повідомляє DW.

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Про відкриття кордонів з Італією, зазначають у австрійському уряді, – говорити поки зарано. Адже Італія з понад 223 тисячами виявлених випадків коронавірусу – на 4 місці у світі за кількістю інфікованих.

Втім, у самій Італії планують відкрити в'їзд та виїзд з країни вже з 3 червня. Перетинати італійський кордон дозволять громадянам країн Євросоюзу, Шенгенської зони. Прибулим навіть не доведеться відбувати двотижневий карантин.

Зверніть увагу! 13 травня Євросоюз закликав країни-члени відкривати внутрішні кордони, проте зовнішні кордони ЄС слід залишити закритими щонайменше до середини червня.

Що відомо про закриття кордонів Австрією

  • Австрія під час спалаху коронавірусу заборонила в'їзд для іноземців, окрім громадян країн-членів ЄС.
  • До кінця травня усі прибулі повинні відбувати 14-денний карантин. Це не стосується осіб, які за 4 дні до поїздки пройшли ПЛР-тестування.
  • Пасажирські авіарейси з-поза меж Шенгенської зони – під забороною.
  • До 22 травня Австрія не приймає літаків з Китаю, Ірану, Італії, Швейцарії, Франції, Іспанії, Великої Британії, Нідерландів, Росії.
  • Припинене залізничне сполучення з Швейцарією, Ліхтенштейном та Італією.
  • В'їзд до Австрії з італійської території – заборонений.

Які країни Європи вже відкрили кордони

  • Німеччина: з 16 травня зняли обмеження на кордоні з Люксембургом і Данією. Повністю відкрити кордони планують з 15 червня.
  • Чехія: з 24 квітня зняли заборону на вільне пересування, громадянам країни можна виїжджати за кордон на відпочинок.
  • Литва, Латвія та Естонія: мають між собою відкриті кордони. З 11 травня Литва дозволила в'їзд для польських працівників, студентів та підприємців. З 15 травня відкрили кордони для всіх туристів, після приїзду вони повинні дотриматися 14-денної самоізоляції.
  • Польща: з 13 травня кордон можуть перетинати поляки, які працюють чи навчаються в сусідніх країнах ЄС, а також громадяни з Чехії, Німеччини, Словаччини, Швеції, Данії та Литви.
  • Фінляндія: з 14 травня Фінляндія дозволила в'їзд сезонним робітникам з країн ЄС.
Автор: Ірина Пундор
Теги: Подорожі Коронавірус COVID-19 Словаччина Угорщина Чехія Австрія
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