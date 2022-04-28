В министерстве иностранных дел Австрии отметили, что дипломаты вернулись в столицу Украины еще на прошлой неделе. Когда именно – неизвестно.
Посольство США готовится к возвращению в Киев
Мы единственные из народа Украины, который стал жертвой беспрецедентной военной агрессии со стороны России. Как важный знак нашей непреклонной солидарности с Украиной члены нашего посольства вернулись в Киев на прошлой неделе. Спасибо сотрудникам за усилия и преданность,
– говорится в сообщении.
Посольства стран возвращаются в Киев
- Еще перед началом войны страны начали высылать своих дипломатов из Киева. Некоторые ведомства переехали во Львов.
- После того как Вооруженные Силы Украины прогнали российских военных из нашей столицы, дипломатов вернули на работу.
- Так, в Киеве снова заработали посольства Франции, Италии, Турции, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и других стран.
На тему смотрите видео о том, что Австрия выступила против вступления Украины в ЕС: