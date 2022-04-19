Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины на своей фейсбук-странице, отметив, что этот шаг – еще одно свидетельство поддержки мира.

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Какие посольства уже вернулись в Киев

Внешнеполитическое ведомство отметило, что с каждым днем все больше дипломатических представительств других стран возобновляют свою работу в Киеве.

Сегодня в столице снова работают дипломаты 16 диппредставительств – ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана,

– говорится в сообщении.



В Киеве уже работают посольства 16 государств / Фото фейсбук МИД

Напомним, что во время обострения боевых действий в Киевской области большинство представительств временно переехало на Запад Украины.

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