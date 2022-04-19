Про це повідомило Міністерство закордонних справ України на своїй фейсбук-сторінці, зазначивши, що цей крок – ще одне свідчення підтримки світу.

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Які посольства вже повернулися до Києва

Зовнішньополітичне відомство зазначило, що з кожним днем все більше дипломатичних представництв інших країн відновлюють свою роботу у Києві.

Сьогодні у столиці знову працюють дипломати 16 диппредставництв – ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану,

– зазначається в повідомленні.



У Києві вже працюють посольства 16 держав / Фото фейсбук МЗС

Нагадаємо, що під час загострення бойових дій на Київщині більшість представництв тимчасово переїхала на Захід України.

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