Харьков продолжает страдать от обстрелов российских оккупантов. Целями врага становятся гражданские объекты и мирные украинцы.
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Обстрел гуманитарной кухни
Как сообщил шеф-повар Хосе Андрес, в субботу ракета россиян попала в гуманитарную кухню. В результате атаки оккупантов повреждения получили четверо сотрудников.
Храбрая команда поваров уже перемещает оборудование и продукцию в другое место, чтобы продолжить готовить еду для нуждающихся. Обстрел оккупантов не остановил работу кухни, а наоборот – добавил волонтерам еще большего воодушевления.
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