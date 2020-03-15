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      Австрия закрывает авиасообщение с 4 странами, среди которых Украина: детали

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      Глава правительства Австрии Себастьян Курц объявил о приостановке авиасообщения с Украиной, Россией, Великобританией и Нидерландами из-за распространения коронавируса.

      Ограничения вводятся в рамках дополнительных мер по борьбе с коронавирусом. Об этом канцлер Курц заявил, выступая на заседании Национального совета Австрии, сообщает издание Orf.

      Актуально Австрия усиливает меры безопасности из-за коронавируса

      Запрет въезда гражданам Украины в Австрию введут с полуночи вторника, 17 марта.

      Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что коронавирусная эпидемия стала самым серьезным вызовом для Австрии со времен Второй мировой войны.

      Сейчас надо спасать жизни людей, спасать нашу экономику и наши рабочие места. Это абсолютный приоритет. Все остальное вы можете обсудить со мной через неделю или месяц,
      – призвал австрийский канцлер.

      Что известно об ограничительных мерах в Австрии из-за коронавируса

      • Австрийское правительство решило ужесточить ограничения карантина. Закрыли горнолыжные курорты, транспортное сообщение с некоторыми странами.
      • С 17 марта в стране прекратят работу все рестораны, а также закроются детские и спортивные площадки. Сотрудники компаний переходят на дистанционную работу.
      • Продолжат работать только продуктовые и табачные магазины, а также аптеки.

      Актуально! Сейчас в Австрии зафиксировано 504 случая заражения коронавирусом и известно об одной смерти.

      коронавірус подорожі
      Куда не рекомендует ехать МИД / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 авиация Австрия Новости Украины
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