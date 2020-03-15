Австрія закриває авіасполучення з 4 країнами, серед яких Україна: деталі

Глава уряду Австрії Себастьян Курц оголосив про призупинення авіасполучення з Україною, Росією, Великою Британією та Нідерландами через поширення коронавірусу.

Обмеження вводяться у межах додаткових заходів у боротьбі з коронавірусом. Про це канцлер Курц заявив, виступаючи на засіданні Національної ради Австрії, повідомляє видання Orf.

Актуально Австрія посилює заходи безпеки через коронавірус

Заборону в'їзду громадянам України в Австрію введуть з опівночі вівторка, 17 березня.

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що епідемія коронавірусу стала найсерйознішим викликом для Австрії з часів Другої світової війни.

Зараз треба рятувати життя людей, рятувати нашу економіку і наші робочі місця. Це абсолютний пріоритет. Про все інші ви можете поговорити зі мною через тиждень або місяць,

– закликав австрійський канцлер.

Що відомо про обмежувальні заходи в Австрії через коронавірус

Австрійський уряд вирішив посилити обмеження карантину. Закрили гірськолижні курорти, транспортні сполучення з деякими країнами.

З 17 березня у країні припинять роботу усі ресторани, а також закриються дитячі та спортивні майданчики. Співробітники компаній переходять на дистанційну роботу.

Продовжать працювати лише продуктові та тютюнові магазини, а також аптеки.

Актуально! Наразі в Австрії зафіксовано 504 випадки зараження коронавірусом та відомо про одну смерть.



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