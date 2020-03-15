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      Австрія закриває авіасполучення з 4 країнами, серед яких Україна: деталі

      - Читать новость на русском
      Себастян Курц / AP

      Глава уряду Австрії Себастьян Курц оголосив про призупинення авіасполучення з Україною, Росією, Великою Британією та Нідерландами через поширення коронавірусу.

      Обмеження вводяться у межах додаткових заходів у боротьбі з коронавірусом. Про це канцлер Курц заявив, виступаючи на засіданні Національної ради Австрії, повідомляє видання Orf.

      Актуально Австрія посилює заходи безпеки через коронавірус

      Заборону в'їзду громадянам України в Австрію введуть з опівночі вівторка, 17 березня.

      Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що епідемія коронавірусу стала найсерйознішим викликом для Австрії з часів Другої світової війни.

      Зараз треба рятувати життя людей, рятувати нашу економіку і наші робочі місця. Це абсолютний пріоритет. Про все інші ви можете поговорити зі мною через тиждень або місяць,
      – закликав австрійський канцлер.

      Що відомо про обмежувальні заходи в Австрії через коронавірус

      • Австрійський уряд вирішив посилити обмеження карантину. Закрили гірськолижні курорти, транспортні сполучення з деякими країнами. 
      • З 17 березня у країні припинять роботу усі ресторани, а також закриються дитячі та спортивні майданчики. Співробітники компаній переходять на дистанційну роботу.
      • Продовжать працювати лише продуктові та тютюнові магазини, а також аптеки.

      Актуально! Наразі в Австрії зафіксовано 504 випадки зараження коронавірусом та відомо про одну смерть.

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      Куди не рекомендує їхати МЗС / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини України авіація Австрія
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