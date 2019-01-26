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      Австрийка призвала Путина ввести войска: ее приговорили к 14 годам тюрьмы

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      В Австрии суд приговорил к 14 годам заключения Монику Унгер
      В Австрии суд приговорил к 14 годам заключения Монику Унгер / Фото из открытых источников

      В Австрии суд приговорил к 14 годам заключения лидера подпольной радикальной организации Staatenbund Osterreich (Конфедерация Австрия) Монику Унгер.

      42-летняя Моника Унгер признана виновной в государственной измене, пишет The Local. Ее организация насчитывает около 2600 членов. "Конфедерация Австрии" провозгласила "нелегитимной" действующее Австрийское государство и его законы.

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      Унгер и 13 других участников движения были задержаны во время волны арестов в апреле 2017 года.

      Члены "Конфедерации" не платили налоги государству, имели "дипломатические паспорта", а также продавали собственные номерные знаки. Унгер пыталась "приказать" австрийской армии свергнуть правительство, а также просила военной помощи у президента России Владимира Путина.

      Поэтому судья в городе Грац аргументировал суровое наказание тем, что "антигосударственные действия не будут терпимы".

      Ее заместитель, 71-летний бывший сотрудник полиции, также был признан виновным в государственной измене и приговорен к 10 годам. 12 других членов тоже признаны виновными в "создании антигосударственной ассоциации" и заключены на срок до трех лет.

      Ранее Унгер входила в ультраправую австрийскую "Партию свободы".

      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Австрия Арест
      Источник: 24 Канал
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