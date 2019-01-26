Австрийка призвала Путина ввести войска: ее приговорили к 14 годам тюрьмы

В Австрии суд приговорил к 14 годам заключения лидера подпольной радикальной организации Staatenbund Osterreich (Конфедерация Австрия) Монику Унгер.

42-летняя Моника Унгер признана виновной в государственной измене, пишет The Local. Ее организация насчитывает около 2600 членов. "Конфедерация Австрии" провозгласила "нелегитимной" действующее Австрийское государство и его законы.

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Унгер и 13 других участников движения были задержаны во время волны арестов в апреле 2017 года.

Члены "Конфедерации" не платили налоги государству, имели "дипломатические паспорта", а также продавали собственные номерные знаки. Унгер пыталась "приказать" австрийской армии свергнуть правительство, а также просила военной помощи у президента России Владимира Путина.

Поэтому судья в городе Грац аргументировал суровое наказание тем, что "антигосударственные действия не будут терпимы".

Ее заместитель, 71-летний бывший сотрудник полиции, также был признан виновным в государственной измене и приговорен к 10 годам. 12 других членов тоже признаны виновными в "создании антигосударственной ассоциации" и заключены на срок до трех лет.

Ранее Унгер входила в ультраправую австрийскую "Партию свободы".