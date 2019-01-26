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      Австрійка закликала Путіна ввести війська: її засудили до 14 років в'язниці

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      В Австрії суд засудив до 14 років ув'язнення Моніку Унгер
      В Австрії суд засудив до 14 років ув'язнення Моніку Унгер / Фото з відкритих джерел

      В Австрії суд засудив до 14 років ув'язнення лідера підпільної радикальної організації Staatenbund Osterreich (Конфедерація Австрія) Моніку Унгер.

      42-річна Моніка Унгер визнана винною в державній зраді, пише The Local. Її організація налічує близько 2600 членів. "Конфедерація Австрії" проголосила "нелегітимною" чинну австрійську державу і її закони.

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      Унгер та 13 інших учасниками руху були затримані під час хвилі арештів в квітні 2017 року.

      Члени "Конфедерації" не платили податки державі, мали "дипломатичні паспорти", а також продавали власні номерні знаки. Унгер намагалася "наказати" австрійській армії повалити уряд, а також просила військової допомоги у президента Росії Володимира Путіна.

      Тож суддя у місті Грац аргументував суворе покарання тим, що "антидержавні дії не будуть терпимі".

      Її заступник, 71-річний колишній співробітник поліції, також був визнаний винним у державній зраді і засуджений до 10 років. 12 інших членів теж визнані винними у "створенні антидержавної асоціації" і ув'язнені на термін до трьох років.

      Раніше Унгер входила в ультраправу австрійську "Партію свободи".

      Теги: Новини Росії Новини політики Австрія Володимир Путін Арешт
      Джерело: 24 Канал
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