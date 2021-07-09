К счастью, пострадавшие получили легкие травмы. Всего в поезде находились 54 ученика.
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Детали инцидента
- Авария произошла около 07:00 на железной дороге в долине реки Мур на востоке Австрии.
- Фактически у самой колеи протекает река. Туда и упал один из трех вагонов поезда.
- По словам главы местных служб спасения Антона Шильхера, всех пассажиров поезда удалось спасти очень быстро.
- Причины инцидента пока не называют.
- Спасатели предполагают, что колея могла получить повреждения во время шторма.
- Кроме того, рассматривают вариант: на ней могло оказаться какое-то препятствие, например ветка.
Поезд сошел с рельсов: последние новости
- В Египте в апреле 2021 сошел с рельсов поезд. Инцидент произошел в провинции Кальюбия. Жертвами стали 8 человек. Кроме того, пострадали более 100 человек.
- В феврале в Украине на Днепропетровщине с рельсов сошли 8 грузовых вагонов. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.