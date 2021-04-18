В Египте поезд сошел с рельсов: более сотни человек пострадали – видео
В египетской провинции Кальюбия произошла катастрофа – поезд съехал с рельсов. В результате трагедии пострадали 109 человек, а еще 8 – погибли.
Источник:"Аль-Арабия"
С рельсов сошел поезд "Каир – Мансура". На месте аварии было 58 машин скорой помощи, которые возили раненых в больницу.
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Во всех больницах провинции Кальюбия медики максимально работали, чтобы спасти пострадавших.
Аварии и ДТП: последние события
- В Турции произошла авария – там 14 апреля столкнулись 2 грузовых поезда. Пострадали двое машинистов.
- Пассажирский автобус перевернулся в Египте, когда пытался обогнать грузовик. Погибли по меньшей мере 20 человек.
- Также 29 марта в Днепропетровской области сошел с рельсов поезд "Интерсити". Он курсировал всего 50 километров.
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