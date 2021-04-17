Судно с мигрантами потерпело крушение вечером 16 апреля у берегов Туниса. В результате трагедии погиб 41 мигрант, в том числе 1 ребенок.

Крушение судна произошло у побережья Сиды Мансур в юго-восточной части Туниса. Тела погибших уже достали из воды.

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Детали трагедии

О крушении судна стало известно поздно вечером 16 апреля. Сразу после сообщения о трагедии на место происшествия отправились катера береговой охраны Туниса. Спасательно-поисковая операция длилась несколько часов.

К сожалению, удалось спасти лишь 3 человек. Еще 41 человек были мертвыми. По предварительной информации, все погибшие – выходцы из Африки.

Эта трагическая гибель людей еще раз подчеркивает необходимость усиления и расширения поисково-спасательных операций под руководством государства в центральном Средиземноморье,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Согласно данным Международной организации по миграции, с начала 2021 года, погибли около 290 человек, пытавшихся нелегальным путем добраться до Европы.