У берегов Туниса затонуло судно: более 40 мигрантов погибли, в том числе ребенок
Судно с мигрантами потерпело крушение вечером 16 апреля у берегов Туниса. В результате трагедии погиб 41 мигрант, в том числе 1 ребенок.
Источник:Международная организация по миграции
Крушение судна произошло у побережья Сиды Мансур в юго-восточной части Туниса. Тела погибших уже достали из воды.
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Детали трагедии
О крушении судна стало известно поздно вечером 16 апреля. Сразу после сообщения о трагедии на место происшествия отправились катера береговой охраны Туниса. Спасательно-поисковая операция длилась несколько часов.
К сожалению, удалось спасти лишь 3 человек. Еще 41 человек были мертвыми. По предварительной информации, все погибшие – выходцы из Африки.
Эта трагическая гибель людей еще раз подчеркивает необходимость усиления и расширения поисково-спасательных операций под руководством государства в центральном Средиземноморье,
– говорится в сообщении.
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