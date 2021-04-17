Судно з мігрантами зазнало аварії ввечері 16 квітня біля берегів Тунісу. Внаслідок трагедії загинув 41 мігрант, зокрема 1 дитина.

Аварія судна сталася біля узбережжя Сиди Мансур в південно-східній частині Тунісу. Тіла загиблих вже дістали з води.

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Деталі трагедії

Про аварію судна стало відомо пізно ввечері 16 квітня. Одразу після повідомлення про трагедію на місце події вирушили катери берегової охорони Тунісу. Рятувально-пошукова операція тривала кілька годин.

На жаль, вдалося врятувати лише 3 осіб. Ще 41 людина були мертвими. За попередньою інформацією, всі загиблі – вихідці з Африки.

Ця трагічна загибель людей ще раз підкреслює необхідність посилення та розширення пошуково-рятувальних операцій під керівництвом держави в центральному Середземномор'ї,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Згідно з даними Міжнародної організації з міграції, від початку 2021 року, загинули близько 290 осіб, які намагались нелегальним шляхом дістатися до Європи.