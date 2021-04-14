В Турции произошла авария двух грузовых поездов. Поезда столкнулись 14 апреля в провинции Адана на юге страны. Пострадали двое машинистов.

Один из товарных поездов наехал на поезд, который двигался перед ним. Несколько вагонов сошли с рельсов.

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Травмировались двое машинистов

Травмы получили двое машинистов, которые ехали во втором поезде. Их доставили в больницу. Медики оценили их ранения как нетяжелые.

На место аварии отправились полицейские и спасатели. Эксперты устанавливают причины аварии. Продолжается расследование.



С рельсов сошли несколько вагонов / Фото DHA

Смотрите видео с места аварии:

На Тайване в аварии поезда погибли полсотни людей

Отметим, что 2 апреля на Тайване произошла масштабная авария на железной дороге. С рельсов сошел пассажирский поезд. Погибли более 50 человек. Ранения получили более 130 человек. Экспресс из Тайбэя в Тайдун перевозил от 250 до 300 пассажиров. Из-за жуткой катастрофы несколько вагонов практически разорвало. Трагедия произошла из-за грузовика, который въехал в поезд.