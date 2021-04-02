Пассажирский поезд в восточной части Тайваня сошел с рельсов. Авария произошла в начале въезда в горный тоннель Дацин.

Транспорт перевозил 350 человек. Погибло по меньшей мере 36 человек, более 72 – ранены.

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Поезд в Тайване сошел с рельсов

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 9:00 по местному времени. Известно, что несколько вагонов поезда, который двигался к Тайтунга, врезались в стену тоннеля.

Где произошла авария / Фото Google

Эвакуировали 60 человек

Сейчас проводят спасательные работы. Из первых трех вагонов, по информации Министерства транспорта, эвакуировали около 60 человек. Больше всего пострадали пассажиры из четвертого и пятого вагонов.

Эта авария – самая страшная железнодорожная катастрофа за последние 30 лет на острове.



Поезд сошел с рельсов / Фото Associated Press



Известно о десятках пострадавших / Фото Associated Press



Авария в Тайване / Фото Associated Press

Почему произошла авария

Официальное агентство центральных новостей заявило, что в аварии подозревают грузовик, который "не припарковали должным образом". Пожарная служба продемонстрировала фотографию обломков автомобиля, которые лежали рядом с частью поезда, сошедшего с рельсов.

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