Пасажирський поїзд у східній частині Тайваню зійшов з рейок. Аварія сталась на початку в'їзду в гірський тунель Дацин.

Транспорт перевозив 350 людей. Загинуло щонайменше 36 осіб, понад 72 – поранені.

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Поїзд у Тайвані зійшов з рейок

Дорожньо-транспортна пригода відбулась о 9:00 за місцевим часом. Відомо, що кілька вагонів поїзда, який рухався до Тайтунга, врізалися у стіну тунеля.



Де відбулась аварія / Фото Google

Евакуювали 60 людей

Наразі проводять рятувальні роботи. З перших трьох вагонів, за інформацією Міністерства транспорту, евакуювали приблизно 60 людей. Найбільше постраждали пасажири з четвертого і п'ятого вагонів.

Ця аварія – найстрашніша залізнична катастрофа за останні 30 років на острові.



Поїзд зійшов з рейок / Фото Associated Press



Відомо про десятки постраждалих / Фото Associated Press



Аварія у Тайвані / Фото Associated Press

Чому сталась аварія

Офіційне агентство центральних новин заявило, що в аварії підозрюють вантажівку, яку "не припаркували належним чином". Пожежна служба продемонструвала фотографію уламків автомобіля, які лежали поряд із частиною поїзда, який зійшов з рейок.

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