В Египте произошла жуткая авария. Пассажирский автобус перевернулся, пытаясь обогнать грузовик. Погибли по меньшей мере 20 человек, еще 3 попали в больницу.

Оба автомобиля загорелись. На фотографиях видно, как спасатели ищут выживших в сгоревшем автобусе. Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы.

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Подробности об аварии

Автобус ехал из Каира в Сохаг. ДТП произошло в южной провинции Асьют, в 320 километрах к югу от Каира, говорится в заявлении губернатора Эссама Саада.

По данным местного издания El Balad, водитель автобуса не заметил грузовик, которому пришлось остановиться из-за неисправности, и на большой скорости врезался в него.

Отметим, что сейчас движение на междугородной трассе из-за аварии – заблокировано. Правоохранители перенаправляют автомобили на другие дороги.

20 وفاة والجثث تفحمت..لحظة اشتعال النار في أوتوبيس الركاب في حادث صحراوي أسيوط pic.twitter.com/ADMXK6wdlm — مصراوي (@masrawy) April 14, 2021



Жуткое ДТП в Египте / Коллаж 24 канала



Авария унесла жизни 20 пассажиров / Фото из соцсетей

Заметим, что в конце марта в египетской провинции Сохаг произошло другое жуткое ДТП. Там столкнулись 2 пассажирских поезда. Окончательная цифра погибших – 19 человек.

Статистика ДТП в Египте

Дорожно-транспортные происшествия ежегодно убивают тысячи людей в Египте. Аварии в основном вызваны превышением скорости или плохими дорогами.

По данным официального статистического агентства страны, в 2019 году (это последний год, о котором есть статистические данные) произошло около 10 000 аварий. Из-за этого погибли более 3 480 человек.