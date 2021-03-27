"Погибшие" очнулись: число жертв в результате столкновения поездов в Египте сократилось
Число жертв в результате столкновения поездов в Египте 26 марта уменьшилось до 19 человек. Сначала местные СМИ сообщали о 32 погибших.
Источник:Extra News
Сейчас также известно о 185 пострадавших. Из них 90 уже выписаны из больниц.
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Исходные данные о погибших собирали по словам родственников, которые не могли выйти на связь со своими родными пассажирами.
Однако впоследствии многие пострадавшие пришли в себя и сообщили об этом близким.
Окончательную цифру погибших – 19 человек – озвучили на основе данных из местных больниц и моргов.
Катастрофа в Египте: главное
- 26 марта в египетской провинции Сохаг столкнулись 2 пассажирских поезда.
- В МИД Украины рассказали, что среди пострадавших не было граждан Украины.
- По предварительным данным, причиной трагедии стало то, что кто-то из пассажиров сорвал стоп-кран.
- Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил правоохранителям установить все детали трагедии и найти виновных.
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