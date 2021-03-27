Число жертв в результате столкновения поездов в Египте 26 марта уменьшилось до 19 человек. Сначала местные СМИ сообщали о 32 погибших.

Сейчас также известно о 185 пострадавших. Из них 90 уже выписаны из больниц.

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Исходные данные о погибших собирали по словам родственников, которые не могли выйти на связь со своими родными пассажирами.

Однако впоследствии многие пострадавшие пришли в себя и сообщили об этом близким.

Окончательную цифру погибших – 19 человек – озвучили на основе данных из местных больниц и моргов.

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