"Загиблі" опритомніли: кількість жертв в результаті зіткнення поїздів в Єгипті скоротилася
Кількість жертв внаслідок зіткнення потягів у Єгипті 26 березня зменшилася до 19 людей. Спершу місцеві ЗМІ повідомляли про 32 загиблих.
Джерело:Extra News
Наразі також відомо про 185 постраждалих. З них 90 вже виписали з лікарень.
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Початкові дані про загиблих збирали зі слів родичів, які не могли вийти на зв'язок зі своїми рідними пасажирами.
Однак згодом багато постраждалих прийшли до тями і сповістили про це близьких.
Остаточну цифру загиблих – 19 людей – озвучили на основі даних з місцевих лікарень та моргів.
Катастрофа у Єгипті: головне
- 26 березня у єгипетській провінції Сохаг зіштовхнулися 2 пасажирські потяги.
- У МЗС України розповіли, що серед постраждалих не було громадян України.
- За попередніми даними, причиною трагедії стало те, що хтось із пасажирів зірвав стоп-кран.
- Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі доручив правоохоронцям встановити усі деталі трагедії і знайти винних.
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