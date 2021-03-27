Вранці в Каїрі обвалився 10-поверховий будинок. Кількість жертв трагічного інциденту зросла до 9, а постраждалих – до 30.

Рятувальники продовжують розбирати завали, а кількість жертв та потерпілих – росте. Читайте також В Єгипті зіткнулись пасажирські потяги: понад 30 загиблих – моторошне відео Під завалами знаходять людей Кілька людей вдалося врятувати з-під обвалених конструкцій. Однак з просування рятувальників вглиб завалу зростає і список загиблих. Наразі відомо про 9 жертв трагічного інциденту, ще 30 людей – отримали травми. За попередньою інформацією, власник будинку добудував 2 верхні поверхи незаконно. Довідка. В Єгипті будинки часто споруджують з порушеннями елементарних норм. За оцінками експертів, лише в Каїрі приблизно 40% житлових будівель не зареєстровані. У Каїрі обвалися будинок: основне Обвал будинку стався вранці 27 березня в приміщенні з підвалом, цокольним та 9 поверхами.

На місці події зараз працюють бригади швидкої допомоги, співробітники правоохоронних органів, військові.

Раніше була інформація про 5 загиблих та 24 потерпілих. Building collapse in Egypt’s Cairo leaves several dead https://t.co/sWf22Joya1 pic.twitter.com/N6fCgcdVQy — Al Jazeera News (@AJENews) March 27, 2021