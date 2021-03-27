Утром в Каире рухнул 10-этажный дом. Число жертв трагического инцидента возросло до 9, а пострадавших – до 30.

Спасатели продолжают разбирать завалы, а количество жертв и пострадавших – растет. Читайте также В Египте столкнулись пассажирские поезда: более 30 погибших – жуткое видео Под завалами находят людей Несколько человек удалось спасти из-под обрушившихся конструкций. Однако по продвижению спасателей вглубь завала растет и список погибших. Известно о 9 жертвах трагического инцидента, еще 30 человек – получили травмы. По предварительной информации, владелец дома достроил 2 верхних этажа незаконно. Справка. В Египте дома часто строят с нарушениями элементарных норм. По оценкам экспертов, только в Каире примерно 40% жилых зданий не зарегистрированы. В Каире обрушился дом: основное Обвал дома произошел утром 27 марта в помещении с подвалом, цокольным и 9 этажами.

На месте происшествия сейчас работают бригады скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов, военные.

Ранее была информация о 5 погибших и 24 пострадавших. Building collapse in Egypt’s Cairo leaves several dead https://t.co/sWf22Joya1 pic.twitter.com/N6fCgcdVQy — Al Jazeera News (@AJENews) March 27, 2021