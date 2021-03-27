Обвал дома в Каире: число жертв возросло до 9, все больше пострадавших
Утром в Каире рухнул 10-этажный дом. Число жертв трагического инцидента возросло до 9, а пострадавших – до 30.
Источник:Al-Balad
Спасатели продолжают разбирать завалы, а количество жертв и пострадавших – растет.
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Под завалами находят людей
Несколько человек удалось спасти из-под обрушившихся конструкций. Однако по продвижению спасателей вглубь завала растет и список погибших. Известно о 9 жертвах трагического инцидента, еще 30 человек – получили травмы.
По предварительной информации, владелец дома достроил 2 верхних этажа незаконно.
В Каире обрушился дом: основное
- Обвал дома произошел утром 27 марта в помещении с подвалом, цокольным и 9 этажами.
- На месте происшествия сейчас работают бригады скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов, военные.
- Ранее была информация о 5 погибших и 24 пострадавших.
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