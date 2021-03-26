У МЗС України повідомили, що внаслідок трагедії у Єгипті 26 березня не постраждав жоден українець. У провінції Сохаг зіштовхнулися 2 пасажирські потяги.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко розповів, що такі дані українська сторона отримала від Єгипетської влади. Зауважте Алабаму накрила серія із 14 торнадо: загинули 5 людей – фото, відео За інформацією єгипетської влади, громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення пасажирських потягів в провінції Сохаг,

– заявив Ніколенко. Аварія у Єгипті: головне Внаслідок зіткнення 2 потягів у Єгипті 26 березня загинули щонайменше 32 людини.

Ще 108 пасажирів отримали травми різного ступеня важкості.

Наразі правоохоронці розслідують деталі трагедії.

Причиною трагедії міг стати людський фактор.

За однією з версій, хтось із пасажирів зірвав стоп-кран в одному з вагонів поїзда.

Особу зловмисника наразі не встановили.