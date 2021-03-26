Єгипетська катастрофа: у МЗС України відповіли, чи є українці серед постраждалих
У МЗС України повідомили, що внаслідок трагедії у Єгипті 26 березня не постраждав жоден українець. У провінції Сохаг зіштовхнулися 2 пасажирські потяги.
Джерело:Твітер Олега Ніколенка
Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко розповів, що такі дані українська сторона отримала від Єгипетської влади.
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За інформацією єгипетської влади, громадян України немає серед постраждалих внаслідок зіткнення пасажирських потягів в провінції Сохаг,
– заявив Ніколенко.
Аварія у Єгипті: головне
- Внаслідок зіткнення 2 потягів у Єгипті 26 березня загинули щонайменше 32 людини.
- Ще 108 пасажирів отримали травми різного ступеня важкості.
- Наразі правоохоронці розслідують деталі трагедії.
- Причиною трагедії міг стати людський фактор.
- За однією з версій, хтось із пасажирів зірвав стоп-кран в одному з вагонів поїзда.
- Особу зловмисника наразі не встановили.
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