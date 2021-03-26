Египетская катастрофа: в МИД Украины ответили, есть ли украинцы среди пострадавших
В МИД Украины сообщили, что в результате трагедии в Египте 26 марта не пострадал ни один украинец. В провинции Сохаг столкнулись 2 пассажирских поезда.
Источник:Твитер Олега Николенко
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко рассказал, что такие данные украинская сторона получила от египетской власти.
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По информации египетских властей, граждан Украины нет среди пострадавших в результате столкновения пассажирских поездов в провинции Сохаг,
– заявил Николенко.
Авария в Египте: главное
- В результате столкновения 2 поездов в Египте 26 марта погибли по меньшей мере 32 человека.
- Еще 108 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
- Сейчас правоохранители расследуют детали трагедии.
- Причиной трагедии мог стать человеческий фактор.
- По одной из версий, кто-то из пассажиров сорвал стоп-кран в одном из вагонов поезда.
- Личность злоумышленника пока не установили.
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