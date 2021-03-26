В МИД Украины сообщили, что в результате трагедии в Египте 26 марта не пострадал ни один украинец. В провинции Сохаг столкнулись 2 пассажирских поезда.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко рассказал, что такие данные украинская сторона получила от египетской власти. Заметьте Алабаму накрыла серия из 14 торнадо: погибли 5 человек – фото, видео По информации египетских властей, граждан Украины нет среди пострадавших в результате столкновения пассажирских поездов в провинции Сохаг,

– заявил Николенко. Авария в Египте: главное В результате столкновения 2 поездов в Египте 26 марта погибли по меньшей мере 32 человека.

Еще 108 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас правоохранители расследуют детали трагедии.

Причиной трагедии мог стать человеческий фактор.

По одной из версий, кто-то из пассажиров сорвал стоп-кран в одном из вагонов поезда.

Личность злоумышленника пока не установили.