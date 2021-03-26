В американському штаті Алабама зафіксували одразу 14 торнадо. Стихія зруйнувала будинки, обвалила дерева та призвела до смерті щонайменше 5 людей.

За інформацією Національної метеорологічної служби США, 25 березня зафіксували 14 торнадо в Алабамі, а також 1 – у Міссісіпі.

Читайте також По пояс – у воді: Австралію накрила потужна повінь, – фото, відео

Серія торнадо в Алабамі

У результаті стихії приблизно 55 тисяч людей залишилися без світла на південному сході країни, зокрема понад 36 тисяч — в Алабамі.

Крім того, у найбільшому місті штату – Бірмінгемі – зруйновані від 30 до 50 будівель.

У місті Пелхем та в окрузі Шелбі будинки залишилися без верхніх поверхів і дахів. А повалені дерева заблокували дороги та рух вулицями.

Місцева влада та екстрені служби продовжують оцінювати збитки та ведуть пошуки постраждалих.

Є жертви стихії

У Калхуні жертвами торнадо стали щонайменше 5 людей. Серед загиблих 3 – з однієї сім'ї.

Можуть бути нові торнадо

Загроза торнадо зберігається для більшої частини півночі штату. Влада оголосила режим надзвичайної ситуації в 46 округах. Вітер може розганятися до 166 миль на годину або більше.

Major destruction from tornado just Southwest of Ohatchee, AL. Multiple trailer homes destroyed as well this church and a large commercial building. #alwx #tornado @spann pic.twitter.com/qTVTJ1kHBe — Brian Emfinger (@brianemfinger) March 25, 2021

@spann Belcher Dr in Pelham (one street over from the YMCA.) 30 seconds was all it took. pic.twitter.com/tyr0ayaEar — Sean Roberts (F3 Sleepless) (@SeanDRoberts) March 25, 2021

Алабаму накрили одразу 14 торнадо: дивіться відео

CENTREVILLE NEEDS HELP pic.twitter.com/5UDl2dwgtN — Brayden Siau (@BraydenSiau) March 25, 2021

Tornado at Pelham today… video from Jayson Cox pic.twitter.com/sbfiagM4nb — James Spann (@spann) March 26, 2021