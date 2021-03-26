В американском штате Алабама зафиксировали сразу 14 торнадо. Стихия разрушила дома, обрушила деревья и привела к смерти по меньшей мере 5 человек.

По информации Национальной метеорологической службы США, 25 марта зафиксировали 14 торнадо в Алабаме, а также 1 – в Миссисипи.

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Серия торнадо в Алабаме

В результате стихии примерно 55 тысяч человек остались без света на юго-востоке страны, в том числе более 36 тысяч – в Алабаме.

Кроме того, в крупнейшем городе штата – Бирмингеме – разрушены от 30 до 50 зданий.

В городе Пелхэм и в округе Шелби дома остались без верхних этажей и крыш. А поваленные деревья заблокировали дороги и движение по улицам.

Местные власти и экстренные службы продолжают оценивать ущерб и ведут поиски пострадавших.

Есть жертвы стихии

В Калхуне жертвами торнадо стали по меньшей мере 5 человек. Среди погибших 3 – из одной семьи.

Могут быть новые торнадо

Угроза торнадо сохраняется для большей части севера штата. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации в 46 округах. Ветер может разгоняться до 166 миль в час или более.

Major destruction from tornado just Southwest of Ohatchee, AL. Multiple trailer homes destroyed as well this church and a large commercial building. #alwx #tornado @spann pic.twitter.com/qTVTJ1kHBe — Brian Emfinger (@brianemfinger) March 25, 2021

@spann Belcher Dr in Pelham (one street over from the YMCA.) 30 seconds was all it took. pic.twitter.com/tyr0ayaEar — Sean Roberts (F3 Sleepless) (@SeanDRoberts) March 25, 2021

Алабаму накрили одразу 14 торнадо: дивіться відео

CENTREVILLE NEEDS HELP pic.twitter.com/5UDl2dwgtN — Brayden Siau (@BraydenSiau) March 25, 2021

Tornado at Pelham today… video from Jayson Cox pic.twitter.com/sbfiagM4nb — James Spann (@spann) March 26, 2021