Алабаму накрыла серия из 14 торнадо: погибли 5 человек – фото, видео
В американском штате Алабама зафиксировали сразу 14 торнадо. Стихия разрушила дома, обрушила деревья и привела к смерти по меньшей мере 5 человек.
Источник:CNN
По информации Национальной метеорологической службы США, 25 марта зафиксировали 14 торнадо в Алабаме, а также 1 – в Миссисипи.
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Серия торнадо в Алабаме
В результате стихии примерно 55 тысяч человек остались без света на юго-востоке страны, в том числе более 36 тысяч – в Алабаме.
Кроме того, в крупнейшем городе штата – Бирмингеме – разрушены от 30 до 50 зданий.
В городе Пелхэм и в округе Шелби дома остались без верхних этажей и крыш. А поваленные деревья заблокировали дороги и движение по улицам.
Местные власти и экстренные службы продолжают оценивать ущерб и ведут поиски пострадавших.
Есть жертвы стихии
В Калхуне жертвами торнадо стали по меньшей мере 5 человек. Среди погибших 3 – из одной семьи.
Могут быть новые торнадо
Угроза торнадо сохраняется для большей части севера штата. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации в 46 округах. Ветер может разгоняться до 166 миль в час или более.
Алабаму накрили одразу 14 торнадо: дивіться відео
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