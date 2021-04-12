Египет задержал контейнеровоз Ever Given: хочет возмещения в миллиард долларов
Блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given продолжалась 6 суток. Власти Египта подсчитали, что страна потеряла из-за этого целый миллиард долларов.
Источник:Anadolu Agency
11 апреля появилась информация, что контейнеровоз задержали. Египет потребует от владельцев судна выплаты возмещения.
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Ever Given не выпустят из Египта
Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что контейнеровоз Ever Given задержат в Египте. Шестидневная блокировка канала, случившаяся из-за этого судна, нанесла стране значительный материальный ущерб.
А поскольку причиной блокировки могла быть техническая неисправность контейнеровоза, то и возместить этот ущерб должны владельцы судна. Убытки Египта оценили в 1 миллиард долларов США.
В случае отказа владельцев контейнеровоза возместить убытки, дело передадут в суд. Судно отбуксировали в район Большого Горького озера, там его задержат – пока причиненный вред (примерно миллиард долларов) не компенсируют,
– сказал Рабиа.
Сумму компенсации определили, проанализировав всю ситуацию с транспортом, который вынужден был простаивать несколько дней в Суэцком канале после аварии с Ever Given.
К слову, убытки глобальной торговли из-за блокирования Суэцкого канала специалисты оценивают в минимум 10 миллиардов долларов. Будут ли какие-то попытки компенсировать и их – пока неизвестно.
Коротко о блокировании Суэцкого канала
- Контейнеровоз Ever Given сел на мель и перекрыл Суэцкий канал 24 марта. Почти четыре сотни судов застряли в Красном море на 6 дней. Очередь растянулась по океану аж до Индии.
- Лишь под конец 29 марта удалось сдвинуть судно с места, для этого пришлось убрать из-под него почти 30 тысяч кубометров песка.
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