Снова пробки: в Суэцком канале сломался нефтяной танкер
В Суэцком канале 6 апреля снова наблюдался высокий трафик и незначительные пробки. Причиной этого была поломка двигателя нефтяного танкера, который в тот момент проходил по каналу.
Источник:MarineTraffic
Согласно данным MarineTraffic, 6 апреля в районе Суэцкого канала образовалась небольшая пробка. Произошло это в южном регионе водной артерии.
Важно Суэцкий канал и "проклятое" судно: почему этот путь столь важен
По предварительной причине у нефтяного танкера M/T Rumford возникли проблемы с двигателем. Ему на помощь отправили буксирные катера Tim Hope и Mosaed 3, которые и помогли танкеру восстановить движение по каналу.
Администрация Суэцкого канала сообщила, что проблема длилась примерно 10 минут и ее уже решили.
Авария в Суэцком канале: что было раньше
- 23 марта 2021 года судно Ever Given полностью заблокировало движение по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря. Произошло это из-за того, что судно село на мель.
- Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса. Однако есть и другая версия – техническая неисправность.
- Из-за инцидента у входов в Суэцкий канал накопилось больше 300 судов, которые ожидали освобождения артерии, являющейся главным морским путем между Азией и Европой.
И только 29 марта движение по каналу удалось восстановить, а гигантское контейнерное судно Ever Given наконец отбуксировали.
Интересно, что люди в Египте начали искать мистическое объяснение инцидента. Пользователи социальных сетей увидели связь между аварией в Суэцком канале, столкновением поездов и планами перевезти 22 мумии из одного музея в другой. По их мнению, аварию повлекло "проклятие фараона".
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