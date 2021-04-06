В Суэцком канале 6 апреля снова наблюдался высокий трафик и незначительные пробки. Причиной этого была поломка двигателя нефтяного танкера, который в тот момент проходил по каналу.

Согласно данным MarineTraffic, 6 апреля в районе Суэцкого канала образовалась небольшая пробка. Произошло это в южном регионе водной артерии.

Важно Суэцкий канал и "проклятое" судно: почему этот путь столь важен

По предварительной причине у нефтяного танкера M/T Rumford возникли проблемы с двигателем. Ему на помощь отправили буксирные катера Tim Hope и Mosaed 3, которые и помогли танкеру восстановить движение по каналу.

Администрация Суэцкого канала сообщила, что проблема длилась примерно 10 минут и ее уже решили.

Авария в Суэцком канале: что было раньше

23 марта 2021 года судно Ever Given полностью заблокировало движение по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря. Произошло это из-за того, что судно село на мель.

Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса. Однако есть и другая версия – техническая неисправность.

Из-за инцидента у входов в Суэцкий канал накопилось больше 300 судов, которые ожидали освобождения артерии, являющейся главным морским путем между Азией и Европой.

Обратите внимание! Ежедневно гигантское судно не пропускало товаров на 9,6 миллиарда долларов. Это всего за час – 400 миллионов в американской валюте.

И только 29 марта движение по каналу удалось восстановить, а гигантское контейнерное судно Ever Given наконец отбуксировали.

Интересно, что люди в Египте начали искать мистическое объяснение инцидента. Пользователи социальных сетей увидели связь между аварией в Суэцком канале, столкновением поездов и планами перевезти 22 мумии из одного музея в другой. По их мнению, аварию повлекло "проклятие фараона".