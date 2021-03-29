Движение по Суэцкому каналу наконец восстановили
Гигантское контейнерное судно Ever Given, которое почти неделю перекрывало Суэцкий канал, наконец отбуксировали. Ранее судно сняли с мели и начали разворачивать.
Источник:ВВС
Генеральный директор нидерландской компании по ликвидации последствий аварии "Боскалис", заявил, что проход через Суэцкий канал уже стал свободным. Первые положительные сдвиги контейнеровоза Ever Given произошли в 13:05 по Гринвичскому времени (15:05 в Киеве – 24 канал).
Что было раньше Контейнеровоз Ever Given наконец начал двигаться
Ever Given отбуксировали
Буксиры, участвовавшие в операции, затрубили в рог праздничные мелодии. Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси поблагодарил египтян за усилия, направленные на "прекращение кризиса" в Суэцком канале.
Чтобы освободить Суэцкий канал, "Боскалис" развернул специализированную операцию по ликвидации последствий – SMIT Salvage Papendrecht. Они сначала освободили корму, несмотря на сильный ветер.
Компания вырыла около 30 тысяч кубических метров песка. Всего применили 11 портовых буксиров и два мощных морских буксира.
Как развернули Ever Given / Инфографика ВВС
Сейчас в очереди на проход по каналу около 369 судов.
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