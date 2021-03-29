Гигантское контейнерное судно Ever Given, которое почти неделю перекрывало Суэцкий канал, наконец отбуксировали. Ранее судно сняли с мели и начали разворачивать.

Генеральный директор нидерландской компании по ликвидации последствий аварии "Боскалис", заявил, что проход через Суэцкий канал уже стал свободным. Первые положительные сдвиги контейнеровоза Ever Given произошли в 13:05 по Гринвичскому времени (15:05 в Киеве – 24 канал).

Что было раньше Контейнеровоз Ever Given наконец начал двигаться

Ever Given отбуксировали

Буксиры, участвовавшие в операции, затрубили в рог праздничные мелодии. Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси поблагодарил египтян за усилия, направленные на "прекращение кризиса" в Суэцком канале.

Чтобы освободить Суэцкий канал, "Боскалис" развернул специализированную операцию по ликвидации последствий – SMIT Salvage Papendrecht. Они сначала освободили корму, несмотря на сильный ветер.

Компания вырыла около 30 тысяч кубических метров песка. Всего применили 11 портовых буксиров и два мощных морских буксира.



Как развернули Ever Given / Инфографика ВВС

Сейчас в очереди на проход по каналу около 369 судов.

Отметим, что судно удалось снять с мели в ночь на 29 марта. Ближе к обеду контейнеровоз Ever Given из-за сильного ветра и течения частично развернулся и снова встал почти поперек водной артерии.

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