Гігантське контейнерне судно Ever Given, яке майже тиждень перекривало Суецький канал, нарешті відбуксували. Раніше судно зняли з мілини і почали розвертати.

Генеральний директор нідерландської компанії з ліквідації наслідків аварії "Боскаліс", заявив, що прохід через Суецький канал вже став вільним. Перші позитивні зрушення контейнеровоза Ever Given сталися о 13:05 за грінвіцьким часом (15:05 в Києві – 24 канал).

Що було раніше Контейнеровоз Ever Given нарешті почав рухатися

Як Ever Given відбуксували Буксири, які брали участь в операції, затрубили в ріг святкові мелодії. Президент Єгипту Абдул Фатах аль-Сісі подякував єгиптянам за зусилля, спрямовані на "припинення кризи" в Суецькому каналі.

Щоб звільнити Суецький канал, "Боскаліс" розгорнув спеціалізовану операцію з ліквідації наслідків – SMIT Salvage Papendrecht. Вони спочатку звільнили корму, незважаючи на сильний вітер. Компанія вирила близько 30 тисяч кубічних метрів піску. Загалом застосували 11 портових буксирів і два потужні морські буксири.

Як розвернули Ever Given / Інфографіка ВВС Наразі в черзі на прохід каналом близько 369 суден.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/za-rubezhom/29032021/158695?utm_source=CopyBuf Зауважимо, що судно вдалося зняти з мілини у ніч проти 29 березня. Ближче до обіду контейнеровоз Ever Given через сильний вітер і течію частково розвернувся і знову встав майже поперек водної артерії.

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