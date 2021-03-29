Рух Суецьким каналом нарешті відновили
Гігантське контейнерне судно Ever Given, яке майже тиждень перекривало Суецький канал, нарешті відбуксували. Раніше судно зняли з мілини і почали розвертати.
Джерело:ВВС
Генеральний директор нідерландської компанії з ліквідації наслідків аварії "Боскаліс", заявив, що прохід через Суецький канал вже став вільним. Перші позитивні зрушення контейнеровоза Ever Given сталися о 13:05 за грінвіцьким часом (15:05 в Києві – 24 канал).
Що було раніше Контейнеровоз Ever Given нарешті почав рухатися
Як Ever Given відбуксували
Буксири, які брали участь в операції, затрубили в ріг святкові мелодії. Президент Єгипту Абдул Фатах аль-Сісі подякував єгиптянам за зусилля, спрямовані на "припинення кризи" в Суецькому каналі.
Щоб звільнити Суецький канал, "Боскаліс" розгорнув спеціалізовану операцію з ліквідації наслідків – SMIT Salvage Papendrecht. Вони спочатку звільнили корму, незважаючи на сильний вітер.
Компанія вирила близько 30 тисяч кубічних метрів піску. Загалом застосували 11 портових буксирів і два потужні морські буксири.
Як розвернули Ever Given / Інфографіка ВВС
Наразі в черзі на прохід каналом близько 369 суден.
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