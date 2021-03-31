В Египте пользователи социальных сетей увидели связь между аварией в Суэцком канале, столкновением поездов и планами перевезти 22 мумии из одного музея в другой. Люди боятся, что чрезвычайные ситуации повлекло "проклятие фараона".

Мумии планируют перевезти из египетского Национального музея в Национальный музей египетской цивилизации 3 апреля.

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Планы по перевозке мумий

Всего транспортировать хотят 22 мумии, 18 королей и 4 королевы.

Среди известных мумий

король Секененра, начавший освободительную войну против гиксосов;

королева Хатшепсут – владелица роскошного храма Дейр-эль-Бахри на Западном берегу Луксора;

король Рамзес II – великий фараон Нового царства.

Как на это отреагировала сеть

Пользователи социальных сетей испугались, что перевозка мумий потревожит покой фараонов. Из-за этого может исполниться проклятие, в котором говорится: "Смерть быстро настигнет тех, кто нарушит покой короля".

В то же время ученые отмечают, что доказательств существования проклятия нет, а смерть археологов, которые раскопали гробницы в прошлом, вызвали микробы.

Авария в Суэцком канале: основное

23 марта судно Ever Given, следовавшее из Китая в Нидерланды, село на мель в Египте, в Суэцком канале.

Среди возможных причин аварии – экипаж не справился с управлением, сильный ветер, а также человеческие ошибки.

Судно после многочисленных неуспешных попыток удалось снять с мели лишь в ночь на 29 марта, после этого первые корабли возобновили движение.

Столкновение поездов в Египте: коротко