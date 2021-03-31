Все из-за "проклятия фараона": египтяне объяснили аварию в Суэцком канале
В Египте пользователи социальных сетей увидели связь между аварией в Суэцком канале, столкновением поездов и планами перевезти 22 мумии из одного музея в другой. Люди боятся, что чрезвычайные ситуации повлекло "проклятие фараона".
Источник:Daily Mail
Мумии планируют перевезти из египетского Национального музея в Национальный музей египетской цивилизации 3 апреля.
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Планы по перевозке мумий
Всего транспортировать хотят 22 мумии, 18 королей и 4 королевы.
Среди известных мумий
- король Секененра, начавший освободительную войну против гиксосов;
- королева Хатшепсут – владелица роскошного храма Дейр-эль-Бахри на Западном берегу Луксора;
- король Рамзес II – великий фараон Нового царства.
Как на это отреагировала сеть
Пользователи социальных сетей испугались, что перевозка мумий потревожит покой фараонов. Из-за этого может исполниться проклятие, в котором говорится: "Смерть быстро настигнет тех, кто нарушит покой короля".
В то же время ученые отмечают, что доказательств существования проклятия нет, а смерть археологов, которые раскопали гробницы в прошлом, вызвали микробы.
Авария в Суэцком канале: основное
- 23 марта судно Ever Given, следовавшее из Китая в Нидерланды, село на мель в Египте, в Суэцком канале.
- Среди возможных причин аварии – экипаж не справился с управлением, сильный ветер, а также человеческие ошибки.
- Судно после многочисленных неуспешных попыток удалось снять с мели лишь в ночь на 29 марта, после этого первые корабли возобновили движение.
Столкновение поездов в Египте: коротко
- Смертельная авария произошла в египетской провинции Сохаг 26 марта.
- В результате столкновения 2 поездов погибли 19 человек, еще примерно 185 – пострадали.
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