Усе через "прокляття фараона": єгиптяни пояснили аварію в Суецькому каналі
В Єгипті користувачі соціальних мереж побачили зв'язок між аварією у Суецькому каналі, зіткненням поїздів та планами перевезти 22 мумії з одного музею в інший. Люди бояться, що надзвичайні ситуації спричинило "прокляття фараона".
Джерело:Daily Mail
Мумії планують перевезти з єгипетського Національного музею до Національного музею єгипетської цивілізації 3 квітня.
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Плани щодо перевезення мумій
Всього транспортувати хочуть 22 мумії, 18 королів і 4 королеви.
Серед відомих мумій
- король Секененра, який почав визвольну війну проти гіксосів;
- королева Хатшепсут – власниця розкішного храму Дейр Аль-Бахарі на Західному березі Луксора;
- король Рамзес II – великий фараон Нового царства.
Як на це відреагувала мережа
Користувачі соціальних мереж злякалися, що перевезення мумій потривожить спокій фараонів. Через це може справдитися прокляття, в якому йдеться: "Смерть швидко наздожене тих, хто порушить спокій короля".
Водночас вчені наголошують, що доказів існування прокляття немає, а смерть археологів, які розкопали гробниці в минулому, спричинили мікроби.
Аварія у Суецькому каналі: основне
- 23 березня судно Ever Given, яке прямувало з Китаю в Нідерланди, сіло на мілину в Єгипті, у Суецькому каналі.
- Серед можливих причин аварії – екіпаж не впорався з керуванням, сильний вітер, а також людські помилки.
- Судно після численних неуспішних спроб вдалося зняти з мілини лише в ніч на 29 березня, після цього перші кораблі відновили рух.
Зіткнення поїздів у Єгипті: коротко
- Смертельна аварія сталась в єгипетській провінції Сохаг 26 березня.
- Внаслідок зіткнення 2 поїздів загинули 19 людей, ще приблизно 185 – постраждали.
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