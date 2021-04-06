Знову затори: у Суецькому каналі зламався нафтовий танкер
У Суецькому каналі 6 квітня знов спостерігався високий трафік та незначні затори. Причиною цього стала поломка двигуна нафтового танкера, який у той момент проходив каналом.
Джерело:MarineTraffic
Згідно з даним MarineTraffic, 6 квітня у районі Суецького каналу утворився невеликий затор. Сталося це у південному регіоні водної артерії.
Важливо Суецький канал та "прокляте" судно: чому цей шлях настільки важливий
За попередньою причиною у нафтового танкера M/T Rumford виникли проблеми з двигуном. Йому на допомогу відправили буксирні катери Tim Hope і Mosaed 3, які й допомогли танкеру відновити рух каналом.
Адміністрація Суецького каналу повідомила, що проблема тривала лише приблизно 10 хвилин і її вже розв'язали.
Аварія у Суецькому каналі: що було раніше
- 23 березня 2021 року судно Ever Given повністю заблокувало рух Суецьким каналом, який з'єднує Середземне і Червоне моря. Сталося це через те, що судно сіло на мілину.
- Попередньою причиною інциденту називали порив вітру, який викликав відхилення контейнеровоза з курсу. Однак є й інша версія – технічна несправність.
- Через інцидент біля входів у Суецький канал накопичувалося понад 300 суден, які очікували звільнення артерії, що є головним морським шляхом між Азією і Європою.
І лише 29 березня рух каналом вдалося відновити, а гігантське контейнерне судно Ever Given нарешті відбуксували.
Цікаво, що люди в Єгипті почали шукати містичне пояснення інциденту. Користувачі соціальних мереж побачили зв'язок між аварією у Суецькому каналі, зіткненням поїздів та планами перевезти 22 мумії з одного музею в інший. На їхню думку, аварію спричинило "прокляття фараона".
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