У столиці Єгипту Каїрі влаштували яскраву церемонію з муміями фараонів. Річ у тім, що їх перевозили з Єгипетського музею до нового Національного музею єгипетської цивілізації.

Тож вирішили скористатися нагодою, і зробити зі звичайного транспортування 22 мумій масштабні урочистості. Захід відбувся 3 квітня, і назва його – Золотий парад фараонів.

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Парад фараонів у Каїрі: що це за захід

У старому районі міста Фустат побудували новий великий Національний музей єгипетської цивілізації. Аби перевезти туди 22 мумії давньоєгипетських фараонів зі старого музею, 3 квітня влаштували у Каїрі Золотий парад.

18 мумій царів та 4 мумії цариць провезли вулицями столиці Єгипту. Колону з саркофагів очолили одягнені в стародавній одяг вершники. Також її супроводжували єгипетські кінозірки, співаки, танцюристи, і, звісно, безліч охорони.

Парад фараонів у Каїрі: яскраві моменти

Цікаво, що мумії перевозили у хронологічному порядку правління фараонів – від Таа ІІ Секененра з 17 династії й до Рамзеса IX з XII століття до нашої ери. Серед них були й дуже знамениті фараони – Рамзес II, Тутмос III, Хатшепсут та інші.

В урочистій церемонії участь брав і президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. На захід влада витратила кілька мільйонів доларів. Перевезені експонати у новому музеї стоятимуть у Залі царських мумій, відкриється експозиція 18 квітня.

Золотий парад фараонів: повне відео урочистостей

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