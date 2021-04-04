В столице Египта Каире устроили яркую церемонию с мумиями фараонов. Дело в том, что их перевозили из Египетского музея в новый Национальный музей египетской цивилизации.

Поэтому решили воспользоваться случаем и сделать из обычной транспортировки 22 мумий масштабное торжество. Мероприятие состоялось 3 апреля, и название его – Золотой парад фараонов.

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Парад фараонов в Каире: что это за мероприятие

В древнем районе города Фустат построили новый большой Национальный музей египетской цивилизации. Чтобы перевезти туда 22 мумии древнеегипетских фараонов из старого музея, 3 апреля устроили в Каире Золотой парад.

18 мумий царей и 4 мумии цариц провезли по улицам столицы Египта. Колонну саркофагов возглавили одетые в старинную одежду всадники. Также ее сопровождали египетские кинозвезды, певцы, танцоры, и, естественно, множество охраны.

Парад фараонов в Каире: яркие моменты

Интересно, что мумии перевозили в хронологическом порядке правления фараонов – от Таа ІІ Секененра из 17 династии и до Рамзеса IX из XII века до нашей эры. Среди них были и очень знаменитые фараоны – Рамзес II, Тутмос III, Хатшепсут и другие.

В торжественной церемонии принимал участие и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. На мероприятие власти потратили несколько миллионов долларов. Перевезенные экспонаты в новом музее будут стоять в Зале царских мумий, откроется экспозиция 18 апреля.

Золотой парад фараонов: полное видео торжеств