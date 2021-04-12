Єгипет затримав контейнеровоз Ever Given: хоче відшкодування у мільярд доларів
Блокування Суецького каналу контейнеровозом Ever Given тривало 6 діб. Влада Єгипту підрахувала, що країна втратила через це цілий мільярд доларів.
Джерело:Anadolu Agency
11 квітня з'явилася інформація, що контейнеровоз затримали. Єгипет вимагатиме від власників судна виплати відшкодування.
До слова Знову затори: у Суецькому каналі зламався нафтовий танкер
Ever Given не випустять з Єгипту
Очільник адміністрації Суецького каналу Усама Рабіа заявив, що контейнеровоз Ever Given затримають у Єгипті. Шестиденне блокування каналу, яке спричинило це судно, завдало країні значних матеріальних збитків.
А оскільки причиною блокування могла бути технічна несправність контейнеровоза, то й відшкодувати ці збитки повинні власники судна. Шкоду Єгипту оцінили у 1 мільярд доларів США.
У разі відмови власників контейнеровоза відшкодувати збитки, справу передадуть до суду. Судно відбуксували в район Великого Гіркого озера, там його затримають – поки заподіяну шкоду (приблизно мільярд доларів) не компенсують,
– сказав Рабіа.
Суму компенсації визначили, проаналізувавши всю ситуацію з транспортом, який змушений був простоювати кілька днів у Суецькому каналі після аварії з Ever Given.
До слова, збитки глобальної торгівлі через блокування Суецького каналу фахівці оцінюють у щонайменше 10 мільярдів доларів. Чи будуть якісь намагання компенсувати і їх – наразі невідомо.
Коротко про блокування Суецького каналу
- Контейнеровоз Ever Given сів на мілину та перекрив Суецький канал 24 березня. Майже чотири сотні суден застрягли у Червоному морі на 6 днів. Черга розтягнулася океаном аж до Індії.
- Тільки під кінець 29 березня вдалося зрушити судно з місця, для цього довелося прибрати з-під нього майже 30 тисяч кубометрів піску.
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