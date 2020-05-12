В Австрию вскоре вылетят два чартера с украинскими работниками, в планах – еще один

Из Киева в Линц 18 мая вылетят два специальных авиарейса. Ими в Австрию доставят сезонных рабочих из Украины. Еще один рейс планируют выполнить в июне.

За организацию выезда украинских заробитчан отвечает управляющий делами Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии Штефан Гамедингер, пишет "Укринформ".

Читайте также Польша зависима от рабочих из Украины, без них будет катастрофа, – предприниматель

Сейчас я занимаюсь организацией двух других рейсов с примерно 390 людьми из Киева в Линц на 18 мая 2020 года,

– отметил Гамедингер.

По его словам, эти два самолета прибывают на заказ ассоциации. Кроме того, еще один спецрейс с рабочими из Украины планируют осуществить в середине июня 2020 года.

Что известно о предыдущих спецрейсы в Австрию

К Линца 8 мая прибыл первый спецрейс из Киева . Он привез 213 украинских сезонных рабочих . Этот рейс также организовала Ассоциация производителей фруктов и овощей Верхней Австрии. Предварительно правительства обеих стран достигли необходимых договоренностей.

. Он привез . Этот рейс также организовала Ассоциация производителей фруктов и овощей Верхней Австрии. Предварительно правительства обеих стран достигли необходимых договоренностей. По словам Гамедингера, у одного из прибывших украинский обнаружили коронавирус. Сейчас 19 рабочих находятся на карантине. Другие 194 украинских рабочих с первого рейса уже работают на сборе клубники.

Обратите внимание! В ассоциации заявили, что потребует еще около 800 сезонных рабочих для сбора клубники, абрикосов, вишни, огурцов. Там также хотели бы, чтобы работники остались и на сбор яблок.

Что известно о карантин в Австрии

Из-за эпидемии коронавируса Австрия запретила авиасообщение с рядом стран. Запрет действует до 22 мая, распространяется она и на Украине.

Одна есть исключения – спецрейсы для сезонных рабочих и сиделок за пожилыми людьми.

Проблема работников и закрытой границы в Украину: основное

Несмотря на закрытые границы многие европейские страны готовы принимать работников . Соответствующие запросы присылают в Украину.

. Соответствующие запросы присылают в Украину. Правительство убеждено , что следует рассматривать каждый такой запрос отдельно. Решение принимать на основе эпидемиологической ситуации в конкретной стране и соблюдения определенных условий.

, что следует рассматривать каждый такой запрос отдельно. Решение принимать на основе эпидемиологической ситуации в конкретной стране и соблюдения определенных условий. Уже состоялись несколько спецрейсов , которые увезли работников за границу. В частности, в Великобритании авиакомпания МАУ 29 апреля осуществила рейс Киев – Лондон. А 27 апреля работники полетели в Хельсинки, 5 мая – во Франкфурт, 8 – в Австрию.

, которые увезли работников за границу. В частности, в Великобритании авиакомпания МАУ 29 апреля осуществила рейс Киев – Лондон. А 27 апреля работники полетели в Хельсинки, 5 мая – во Франкфурт, 8 – в Австрию. В общем Кабмин разработал 5 этапов выхода из карантина, однако об открытии границ информации в плане правительства нет.

В МИД заявляют, что общих ограничений выезда украинских граждан за границу не существует. Владимир Зеленский уверяет, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу. Однако есть условие – страна-заказчик обязана предоставить контракт на работу минимум на три месяца.



Где можно пересечь границу Украины / Инфографика 24 канала