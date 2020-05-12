Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

В Австрію незабаром вилетять два чартери з українськими заробітчанами, в планах – ще один

-
В Австрію 18 травня 2020 вилетять два чартери з заробітчанами
В Австрію 18 травня вилетять два чартери з українськими заробітчанами / ukranews.com

З Києва до Лінца 18 травня вилетять два спеціальні авіарейси. Ними в Австрію доставлять сезонних робітників з України. Ще один рейс планують виконати в червні.

За організацію виїзду українських заробітчан відповідає керівник справами Асоціації виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії Штефан Гамедінгер, пише "Укрінформ".

Читайте також Польща залежна від робітників з України, без них буде катастрофа, – підприємець

Зараз я займаюся організацією двох інших рейсів з приблизно 390 людьми з Києва до Лінца на 18 травня 2020 року,
– зазначив Гамедінгер.

За його словами, ці два літаки прибувають на замовлення асоціації. Крім того, ще один спецрейс із робітниками з України планують здійснити всередині червня 2020 року.

Що відомо про попередні спецрейси в Австрію

  • До Лінца 8 травня прибув перший спецрейс з Києва. Він привіз 213 українських сезонних робітників. Цей рейс також організувала Асоціація виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії. Попередньо уряди обох країн досягли необхідних домовленостей.
  • За словами Гамедінгера, в одного з прибулих українців виявили коронавірус. Наразі 19 робітників перебувають на карантині. Інші 194 українських робітників з першого рейсу вже працюють на зборі полуниці.

Зверніть увагу! В асоціації заявили, що потребують ще приблизно 800 сезонних робітників для збирання полуниці, абрикосів, вишні, огірків. Там також хотіли б, щоб заробітчани залишилися і на збір яблук.

Що відомо про карантинні обмеження в Австрії

  • Через епідемію коронавірусу Австрія заборонила авіасполучення з низкою країн. Заборона діє до 22 травня, поширюється вона й на Україну.
  • Одна є винятки – спецрейси для сезонних робітників та доглядальників за літніми людьми.

Проблема заробітчан та закритого кордону в Україні: основне

  • Попри закриті кордони чимало європейських країн готові приймати робітників. Відповідні запити надсилають в Україну. 
  • Уряд переконаний, що слід розглядати кожен такий запит окремо. Рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов.
  • Вже відбулися декілька спецрейсів, які відвезли заробітчан за кордон. Зокрема, до Великої Британії авіакомпанія МАУ 29 квітня здійснила рейс Київ – Лондон. А 27 квітня заробітчани полетіли до Гельсінкі, 5 травня – до Франкфурта, 8 – до Австрії.
  • Загалом Кабмін розробив 5 етапів виходу з карантину, проте про відкриття кордонів інформації у плані уряду немає.
  • У МЗС заявляють, що загальних обмежень виїзду українських громадян за кордон не існує. Володимир Зеленський запевняє, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон. Однак є умова – країна-замовник зобов’язана надати контракт на роботу щонайменше на три місяці.

Кордон
Де можна перетнути кордон України / Інфографіка 24 канал

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Австрія Робота Новини України Заробітчани Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Бред Пітт чи Вілл Сміт: як добре Ви знаєте акторів Голлівуду
сьогодні , 18:00 Бред Пітт чи Вілл Сміт: як добре Ви знаєте акторів Голлівуду
Юлія Михайлова
Жадібність Путіна призведе до катастрофи
сьогодні , 17:00 Жадібність Путіна призведе до катастрофи
Андрій Зубов
Як зробити бюджетний ремонт в маленькій ванній кімнаті: практичні поради
7 травня , 22:55 Як зробити бюджетний ремонт в маленькій ванній кімнаті: практичні поради
Ростислав Струтинський