В Австрію незабаром вилетять два чартери з українськими заробітчанами, в планах – ще один
З Києва до Лінца 18 травня вилетять два спеціальні авіарейси. Ними в Австрію доставлять сезонних робітників з України. Ще один рейс планують виконати в червні.
За організацію виїзду українських заробітчан відповідає керівник справами Асоціації виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії Штефан Гамедінгер, пише "Укрінформ".
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Зараз я займаюся організацією двох інших рейсів з приблизно 390 людьми з Києва до Лінца на 18 травня 2020 року,
– зазначив Гамедінгер.
За його словами, ці два літаки прибувають на замовлення асоціації. Крім того, ще один спецрейс із робітниками з України планують здійснити всередині червня 2020 року.
Що відомо про попередні спецрейси в Австрію
- До Лінца 8 травня прибув перший спецрейс з Києва. Він привіз 213 українських сезонних робітників. Цей рейс також організувала Асоціація виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії. Попередньо уряди обох країн досягли необхідних домовленостей.
- За словами Гамедінгера, в одного з прибулих українців виявили коронавірус. Наразі 19 робітників перебувають на карантині. Інші 194 українських робітників з першого рейсу вже працюють на зборі полуниці.
Зверніть увагу! В асоціації заявили, що потребують ще приблизно 800 сезонних робітників для збирання полуниці, абрикосів, вишні, огірків. Там також хотіли б, щоб заробітчани залишилися і на збір яблук.
Що відомо про карантинні обмеження в Австрії
- Через епідемію коронавірусу Австрія заборонила авіасполучення з низкою країн. Заборона діє до 22 травня, поширюється вона й на Україну.
- Одна є винятки – спецрейси для сезонних робітників та доглядальників за літніми людьми.
Проблема заробітчан та закритого кордону в Україні: основне
- Попри закриті кордони чимало європейських країн готові приймати робітників. Відповідні запити надсилають в Україну.
- Уряд переконаний, що слід розглядати кожен такий запит окремо. Рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов.
- Вже відбулися декілька спецрейсів, які відвезли заробітчан за кордон. Зокрема, до Великої Британії авіакомпанія МАУ 29 квітня здійснила рейс Київ – Лондон. А 27 квітня заробітчани полетіли до Гельсінкі, 5 травня – до Франкфурта, 8 – до Австрії.
- Загалом Кабмін розробив 5 етапів виходу з карантину, проте про відкриття кордонів інформації у плані уряду немає.
- У МЗС заявляють, що загальних обмежень виїзду українських громадян за кордон не існує. Володимир Зеленський запевняє, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон. Однак є умова – країна-замовник зобов’язана надати контракт на роботу щонайменше на три місяці.