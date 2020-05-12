В Австрію незабаром вилетять два чартери з українськими заробітчанами, в планах – ще один

З Києва до Лінца 18 травня вилетять два спеціальні авіарейси. Ними в Австрію доставлять сезонних робітників з України. Ще один рейс планують виконати в червні.

За організацію виїзду українських заробітчан відповідає керівник справами Асоціації виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії Штефан Гамедінгер, пише "Укрінформ".

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Зараз я займаюся організацією двох інших рейсів з приблизно 390 людьми з Києва до Лінца на 18 травня 2020 року,

– зазначив Гамедінгер.

За його словами, ці два літаки прибувають на замовлення асоціації. Крім того, ще один спецрейс із робітниками з України планують здійснити всередині червня 2020 року.

Що відомо про попередні спецрейси в Австрію

До Лінца 8 травня прибув перший спецрейс з Києва . Він привіз 213 українських сезонних робітників . Цей рейс також організувала Асоціація виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії. Попередньо уряди обох країн досягли необхідних домовленостей.

. Він привіз . Цей рейс також організувала Асоціація виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії. Попередньо уряди обох країн досягли необхідних домовленостей. За словами Гамедінгера, в одного з прибулих українців виявили коронавірус. Наразі 19 робітників перебувають на карантині. Інші 194 українських робітників з першого рейсу вже працюють на зборі полуниці.

Зверніть увагу! В асоціації заявили, що потребують ще приблизно 800 сезонних робітників для збирання полуниці, абрикосів, вишні, огірків. Там також хотіли б, щоб заробітчани залишилися і на збір яблук.

Що відомо про карантинні обмеження в Австрії

Через епідемію коронавірусу Австрія заборонила авіасполучення з низкою країн. Заборона діє до 22 травня, поширюється вона й на Україну.

Одна є винятки – спецрейси для сезонних робітників та доглядальників за літніми людьми.

Проблема заробітчан та закритого кордону в Україні: основне

Попри закриті кордони чимало європейських країн готові приймати робітників. Відповідні запити надсилають в Україну.

Відповідні запити надсилають в Україну. Уряд переконаний , що слід розглядати кожен такий запит окремо. Рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов.

, що слід розглядати кожен такий запит окремо. Рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов. Вже відбулися декілька спецрейсів, які відвезли заробітчан за кордон. Зокрема, до Великої Британії авіакомпанія МАУ 29 квітня здійснила рейс Київ – Лондон. А 27 квітня заробітчани полетіли до Гельсінкі, 5 травня – до Франкфурта, 8 – до Австрії.

які відвезли заробітчан за кордон. Зокрема, до Великої Британії авіакомпанія МАУ 29 квітня здійснила рейс Київ – Лондон. А 27 квітня заробітчани полетіли до Гельсінкі, 5 травня – до Франкфурта, 8 – до Австрії. Загалом Кабмін розробив 5 етапів виходу з карантину, проте про відкриття кордонів інформації у плані уряду немає.

У МЗС заявляють, що загальних обмежень виїзду українських громадян за кордон не існує . Володимир Зеленський запевняє, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон. Однак є умова – країна-замовник зобов’язана надати контракт на роботу щонайменше на три місяці.



Де можна перетнути кордон України / Інфографіка 24 канал