Юг Австрии засыпает снегом: заблокированы дороги, с гор сходят лавины – фото
В Австрии на протяжении выходных не прекращает идти снег. От мощных вьюг пострадал юг страны. Там на дорогах образовались заносы, поэтому они остаются заблокированными. Также в отдельных местах сохраняется лавинная опасность.
В федеральной земле Каринтия больше всего осадков выпало в районе Филлах-Ланд, где было зафиксировано до 90 сантиметров снега. Под сугробами – поваленные деревья, уже перекрыт ряд дорог, пишет APA.
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Сильные снегопады на выходных вызвали многочисленные выезды пожарно-спасательных команд, а также блокирование дорог на юге Австрии. Пострадали Восточный Тироль и Каринтия,
– говорится в сообщении.
В Лиенце, что на востоке федеральной земли Тироль, под давлением массы снега обрушилось здание склада. К счастью, пострадавших нет.
В Тироле лавина разрушила здание склада / Фото Brunner Images, Philipp Brunner
Лавинная опасность в регионе сохраняется / Фото APA
По соображениям безопасности из-за угрозы схода лавин ряд дорог в Восточном Тироле перекрыли. Накануне в нескольких местах этого региона уже произошел сход небольших лавин.
Жители заснеженных регионов публикуют в соцсетях фото непогоды.
Юг Австрии засыпает снегом / Фото из соцсетей
Снегопады усилились на выходных / Фото из соцсетей
Осадки должны уменьшиться с 4 января / Фото из соцсетей
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Прогнозируется, что с 4 января осадки на юге Австрии значительно уменьшатся.
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