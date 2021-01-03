В Австрии на протяжении выходных не прекращает идти снег. От мощных вьюг пострадал юг страны. Там на дорогах образовались заносы, поэтому они остаются заблокированными. Также в отдельных местах сохраняется лавинная опасность.

В федеральной земле Каринтия больше всего осадков выпало в районе Филлах-Ланд, где было зафиксировано до 90 сантиметров снега. Под сугробами – поваленные деревья, уже перекрыт ряд дорог, пишет APA.

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Сильные снегопады на выходных вызвали многочисленные выезды пожарно-спасательных команд, а также блокирование дорог на юге Австрии. Пострадали Восточный Тироль и Каринтия,

– говорится в сообщении.

В Лиенце, что на востоке федеральной земли Тироль, под давлением массы снега обрушилось здание склада. К счастью, пострадавших нет.



В Тироле лавина разрушила здание склада / Фото Brunner Images, Philipp Brunner



Лавинная опасность в регионе сохраняется / Фото APA

По соображениям безопасности из-за угрозы схода лавин ряд дорог в Восточном Тироле перекрыли. Накануне в нескольких местах этого региона уже произошел сход небольших лавин.

Жители заснеженных регионов публикуют в соцсетях фото непогоды.



Юг Австрии засыпает снегом / Фото из соцсетей



Снегопады усилились на выходных / Фото из соцсетей



Осадки должны уменьшиться с 4 января / Фото из соцсетей

Метели в Австрии: видео

Some crazy people just dug through the snow bank at the back of our drive to get into the forest! pic.twitter.com/VgzSZJP7Ht — Monghof@Radnig (@Love_Austria007) January 2, 2021

Прогнозируется, что с 4 января осадки на юге Австрии значительно уменьшатся.