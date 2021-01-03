Південь Австрії засипає снігом: заблоковані дороги, з гір сходять лавини – фото
В Австрії упродовж вихідних не припиняє йти сніг. Від потужних хурделиць постраждав південь країни. Там на дорогах утворилися замети, тож вони залишаються заблокованими. Також в окремих місцях зберігається лавинна небезпека.
У федеральній землі Каринтія найбільше опадів випало в районі Філлах-Ланд, де було зафіксовано до 90 сантиметрів снігу. Під заметами – повалені дерева, вже перекрита низка доріг, пише APA.
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Сильні снігопади на вихідних спричинили численні виїзди пожежно-рятувальних команд, а також блокування доріг на півдні Австрії. Постраждали Східний Тіроль та Каринтія,
– мовиться у повідомленні.
У Лієнці, що на сході федеральної землі Тіроль, під тиском маси снігу обвалилася будівля складу. На щастя, постраждалих немає.
У Тіролі лавина зруйнувала будівлю складу / Фото Brunner Images, Philipp Brunner
Лавинна небезпека у регіоні зберігається / Фото APA
З міркувань безпеки через загрозу сходження лавин низку доріг у Східному Тіролі перекрили. Напередодні у кількох місцях цього регіону вже відбулося сходження невеликих лавин.
Жителі засніжених регіонів публікують у соцмережах фото негоди.
Південь Австрії засипає снігом / Фото з соцмереж
Снігопади посилились на вихідних / Фото з соцмереж
Опади мають зменшитися з 4 січня / Фото з соцмереж
Заметілі в Австрії: відео
Прогнозується, що з 4 січня опади на півдні Австрії значно зменшаться.
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