В Австрії упродовж вихідних не припиняє йти сніг. Від потужних хурделиць постраждав південь країни. Там на дорогах утворилися замети, тож вони залишаються заблокованими. Також в окремих місцях зберігається лавинна небезпека.

У федеральній землі Каринтія найбільше опадів випало в районі Філлах-Ланд, де було зафіксовано до 90 сантиметрів снігу. Під заметами – повалені дерева, вже перекрита низка доріг, пише APA.

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Сильні снігопади на вихідних спричинили численні виїзди пожежно-рятувальних команд, а також блокування доріг на півдні Австрії. Постраждали Східний Тіроль та Каринтія,

– мовиться у повідомленні.

У Лієнці, що на сході федеральної землі Тіроль, під тиском маси снігу обвалилася будівля складу. На щастя, постраждалих немає.



У Тіролі лавина зруйнувала будівлю складу / Фото Brunner Images, Philipp Brunner



Лавинна небезпека у регіоні зберігається / Фото APA

З міркувань безпеки через загрозу сходження лавин низку доріг у Східному Тіролі перекрили. Напередодні у кількох місцях цього регіону вже відбулося сходження невеликих лавин.

Жителі засніжених регіонів публікують у соцмережах фото негоди.



Південь Австрії засипає снігом / Фото з соцмереж



Снігопади посилились на вихідних / Фото з соцмереж



Опади мають зменшитися з 4 січня / Фото з соцмереж

Заметілі в Австрії: відео

Some crazy people just dug through the snow bank at the back of our drive to get into the forest! pic.twitter.com/VgzSZJP7Ht — Monghof@Radnig (@Love_Austria007) January 2, 2021

Прогнозується, що з 4 січня опади на півдні Австрії значно зменшаться.