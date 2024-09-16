Об инциденте организация сообщила утром 16 сентября. На кадрах заметно, что на месте работала полиция.
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Что известно о поджоге авто
Скорбим! Раздирает злость! Боль! Автомобиль Закарпатской областной организации Общества Красного Креста Украины подожжен. Кто мог такое совершить? Нелюди!
– заявили в организации.
В Красном Кресте подчеркнули, что они являются гуманитарной организацией, которая помогает гражданам, учреждениям.
"Как трудно дается общественной организации получить автомобиль! А нелюди за мгновение уничтожают старания, мотивацию", – написал Красный Крест.
На Закарпатье сожгли машину Красного Креста / фото организации
Кстати, Россия 12 сентября обстреляла машины гуманитарной миссии Красного Креста в Донецкой области. Под огнем оккупантов оказались грузовик с гуманитарной помощью и легковая машина.
Президент Красного Креста Мирьяна Сполярич решительно осудила атаки на персонал организации. Она подчеркнула, что недопустимо обстреливать места раздачи помощи.