Об инциденте организация сообщила утром 16 сентября. На кадрах заметно, что на месте работала полиция.

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Что известно о поджоге авто

Скорбим! Раздирает злость! Боль! Автомобиль Закарпатской областной организации Общества Красного Креста Украины подожжен. Кто мог такое совершить? Нелюди!

– заявили в организации.

В Красном Кресте подчеркнули, что они являются гуманитарной организацией, которая помогает гражданам, учреждениям.

"Как трудно дается общественной организации получить автомобиль! А нелюди за мгновение уничтожают старания, мотивацию", – написал Красный Крест.



На Закарпатье сожгли машину Красного Креста / фото организации



Кстати, Россия 12 сентября обстреляла машины гуманитарной миссии Красного Креста в Донецкой области. Под огнем оккупантов оказались грузовик с гуманитарной помощью и легковая машина.

Президент Красного Креста Мирьяна Сполярич решительно осудила атаки на персонал организации. Она подчеркнула, что недопустимо обстреливать места раздачи помощи.