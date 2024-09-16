Про інцидент організація повідомила вранці 16 вересня. На кадрах помітно, що на місці працювала поліція.

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Що відомо про підпал авто

Сумуємо! Роздирає злість! Біль! Автомобіль Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста України підпалено. Хто міг таке вчинити? Нелюди!

– заявили в організації.

У Червоному Хресті підкреслили, що вони є гуманітарною організацією, яка допомагає громадянам, установам.

"Як важко дається громадській організації отримати автомобіль! А нелюди за мить знищують старання, мотивацію", – написав Червоний Хрест.



На Закарпатті спалили машину Червоного Хреста / фото організації



До речі, Росія 12 вересня обстріляла машини гуманітарної місії Червоного Хреста на Донеччині. Під вогнем окупантів опинились вантажівка з гуманітарною допомогою та легкова машина.

Президент Червоного Хреста Мір'яна Сполярич рішуче засудила атаки на персонал організації. Вона наголосила, що неприпустимо обстрілювати місця роздачі допомоги.