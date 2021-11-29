Как именно действующее украинское законодательство регулирует вопросы с праворульными авто и нужно ли их переоборудовать – разбирался сайт 24 канала.

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Запрещены ли авто с правым рулем в Украине

В телеграм-канале "Адвокат Права" уверяют, что действующим законодательством "праворульки" запрещены. Так, в сообщении говорится о том, что закона о руле с правой стороны в Украине как такового нет, но все же законность вождения подобных машин стоит отметить. На сегодня документ "О запрете правого руля" косвенно изложен в Законе Украины "О дорожном движении". В соответствии с частью 5 статьи 29 Закона Украины "О дорожном движении", к участию в дорожном движении транспортные средства с правым расположением руля не допускаются.

Вадим Володарский, автоадвокат, рассказал, что, действительно, в отношении машин с правосторонним расположением руля действует запрет, предусмотренный Законом Украины "О дорожном движении", но в постановлении о введении в действие указанного документа, есть положение, что запрет не распространяется на такие автомобили, которые ввезены до 1 января 1994 года (то есть до введения закона в действие).

То есть, автомобили с правым рулем, ввезенные раньше, можно эксплуатировать. Так же ранее ввезенные авто можно отчуждать и переоформлять на нового владельца. Те, которые ввозятся позже, без переоборудования зарегистрировать невозможно (а переоборудование является достаточно сложным технически),

– объяснил Володарский.

Украинцы могут ездить на тех праворульных авто, которые были ввезены в страну до 1994 года / Фото Pixabay

Также отмечается, что упомянутый закон не ограничивает временный ввоз таких машин в Украину, однако их растаможивание и первая регистрация возможны только при условии переустановки руля.

Переустановка руля – непростое дело: прежде всего, владелец или уполномоченное лицо передает транспортное средство для проведения осмотра в Сервисный центр МВД. Там вы получаете Акт технического осмотра транспортного средства. Этот этап необходим для того, чтобы задокументировать вид транспортного средства и его технические характеристики до начала переоборудования. Тогда, с целью переоборудования ТС, законодательство требует получить предварительное согласование в специально уполномоченной организации,

– объяснили в телеграм-канале "Адвокат Права".

Второй вариант ввоза таких авто – это старые истории о временном ввозе транспортного средства. Подобные машины могут использоваться на таможенной территории Украины исключительно гражданами, которые ввезли указанные машины для личных нужд. То есть обычно гражданином другой страны (иностранцем) для использования ТС в течение года (потому что для украинцев этот срок – 2 месяца).

Чаще всего из такой ситуации находят выход – оформляют доверенность. По истечении этого срока нужно заново заехать на территорию Украины. Такой вариант имеет много нюансов, но вполне позволяет пользоваться авто с правым рулем.

Праворульные авто нужно переоборудовать / Фото Pixabay

Нужно ли в Украине разрешить праворульные авто

Вадим Володарский отметил, что запрет таких автомобилей – нецелесообразен и существенно ограничивает выбор потребителей (некоторые машины, например, японского рынка, просто не имеют аналогов). При этом опасность таких машин при правостороннем движении сильно преувеличена. В частности, запрета транспортных средств с правым рулем нет в ЕС (там это в основном классические британские модели), автомобили с левым рулем можно эксплуатировать в Британии и Японии.

Моя точка зрения однозначная: с целью защиты интересов потребителей и разнообразия выбора, а также приближения регулирования в этой сфере к европейскому, действующий запрет фактически на первую регистрацию автомобилей с правосторонним расположением руля должен быть отменен,

– подчеркнул Володарский.

В телеграм-канале "Адвокат Права" также объяснили, что согласно нормам Конституции Украины, каждый имеет право распоряжаться своей собственностью способом, который не запрещен законом. Основным назначением транспортного средства является его непосредственная эксплуатация. Поэтому, можно сказать, что авто с правым рулем ограничиваются в использовании по непонятным причинам.

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Процедуры постановки на учет машин с правым рулем, которые сейчас будут ввезены на территорию Украины, – нет, и есть пробелы в законодательстве даже с заменой такого руля. Учитывая все вышесказанное, вполне возможно обжаловать отказ о постановке на учет транспортного средства с правым рулем, ссылаясь на нормы Конституции Украины, которые имеют прямую силу, а также нормы международных договоров, которые ратифицированы Украиной и являются обязательными к исполнению,

– отмечается в сообщении.

Машины с правым рулем можно ввозить в Украину, однако есть условия / Фото Pixabay