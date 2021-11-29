Як саме чинне українське законодавство регулює питання з правокермовими авто та чи потрібно їх переобладнувати – розбирався сайт 24 каналу.

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Чи заборонені авто з правим кермом в Україні

У телеграм-каналі "Адвокат Права" запевняють, що чинним законодавством "праворульки" заборонені. Так, у повідомленні йдеться про те, що закону про кермо з правого боку в Україні як такого немає, але все ж про законність водіння подібних машин варто зазначити. На сьогодні документ "про заборону правого керма" опосередковано викладений в Законі України "Про дорожній рух". Згідно з частиною 5 статті 29 Закону України "Про дорожній рух", до участі в дорожньому русі транспортні засоби з правим розташуванням керма не допускаються.

Вадим Володарський, автоадвокат, розповів, що, й справді, щодо машин із правостороннім розташуванням керма діє заборона, передбачена Законом України "Про дорожній рух", але у постанові про введення у дію вказаного документу, є положення, що заборона не розповсюджується на такі автомобілі, які ввезені до 1 січня 1994 року (тобто до введення Закону у дію).

Тобто, автомобілі із правим кермом, ввезені раніше, можна експлуатувати. Так само раніше ввезені авто можна відчужувати та переоформлювати на нового власника. Ті, які ввозяться пізніше, без переобладнання зареєструвати неможливо (а переобладнання є досить складним технічно),

– пояснив Володарський.

Українці можуть їздити на тих правокермових авто, які були ввезені в країну до 1994 року / Фото Pixabay

Також зазначається, що згаданий закон не обмежує тимчасове ввезення таких машин в Україну, однак їхнє розмитнення та перша реєстрація можлива тільки за умови перевстановлення керма.

Перевстановлення керма – не проста справа, перш за все, власник або уповноважена особа передає транспортний засіб для проведення огляду в сервісних центрах МВС. Там ви отримуєте Акт технічного огляду транспортного засобу. Цей етап необхідний для того, щоб задокументувати вид транспортного засобу і його технічні характеристики до початку переобладнання. Тоді, з метою переобладнання ТЗ, законодавство вимагає отримати попереднє погодження у спеціально уповноваженій організації,

– пояснили у телеграм-каналі "Адвокат Права".

Другий варіант ввезення таких авто – це старі історії з тимчасового ввезення транспортного засобу. Подібні машини можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли зазначені автівки для особистих потреб. Тобто зазвичай громадянином іншої країни (іноземцем) для використання ТЗ протягом року (бо для українців цей строк 2 місяці).

Найчастіше з такої ситуації знаходять вихід – оформлюють довіреність. Після закінчення цього терміну потрібно заново заїхати на територію України. Такий же варіант має багато нюансів, але цілком дозволяє користуватися авто з правим кермом.

Правокермові авто потрібно переобладнувати / Фото Pixabay

Чи потрібно в Україні дозволити правокермові авто

Вадим Володарський пояснив, що заборона таких автомобілів – недоцільна та суттєво обмежує вибір споживачів (деякі автівки, наприклад, японського ринку, просто не мають аналогів). При цьому небезпека таких машин при правосторонньому русі сильно перебільшена. Зокрема, заборони транспортних засобів із правим кермом немає у ЄС (там це здебільшого класичні британські моделі), автомобілі із лівим кермом можна експлуатувати у Британії та Японії.

Моя точка зору однозначна: з метою захисту інтересів споживачів та урізноманітнення вибору, а також наближення регулювання у цій сфері до європейського, чинна заборона фактично на першу реєстрацію автомобілів із правостороннім розташуванням керма має бути скасована,

– наголосив Володарський.

У телеграм-каналі "Адвокат Права" також пояснили, що згідно з нормами Конституції України, кожен має право розпоряджатися своєю власністю в спосіб, який не заборонений законом. Основним призначенням транспортного засобу є його безпосередня експлуатація. Тому, можна сказати, що авто з правим кермом обмежуються в використанні з незрозумілих причин.

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Процедури встановлення на облік машин з правим кермом, що будуть зараз ввезені на територію України, – немає, і є прогалини в законодавстві навіть із заміною такого керма. З огляду на все вищезазначене, цілком можливо оскаржити відмову про постановку на облік транспортного засобу з правим кермом, посилаючись на норми Конституції України, що мають пряму силу, а також норми міжнародних договорів, що ратифіковані Україною і є обов'язковими до виконання,

– наголошується у повідомленні.

Автівки з правим кермом можна ввозити для України, однак є умови / Фото Pixabay